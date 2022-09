NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le film “Dallas Sting” avec Matthew McConaughey a été brusquement mis sur le billot des semaines avant le début de la production.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé pourquoi le film Skydance a été annulé, les producteurs auraient reçu “des allégations inquiétantes concernant des aspects de l’histoire vraie sur laquelle le drame était basé”, selon le Hollywood Reporter.

Le film devait mettre en lumière l’histoire vraie d’une équipe de football féminine qui s’est rendue en Chine pour participer à un tournoi international. “Dallas Sting” devait se dérouler en 1984, et McConaughey devait jouer le rôle de l’entraîneur de l’équipe, Bill Kinder.

La réalisatrice de “The Falcon and the Winter Soldier” de Marvel, Kari Skogland, et Berlanti Schechter Productions ont été projetées pour travailler sur le film sportif inspirant.

POURQUOI MATTHEW MCCONAUGHEY N’A-T-IL PAS COURU POUR LE GOUVERNEUR DU TEXAS ?

L’équipe et les producteurs de Skydance “ont été déçus par le développement”, car ils croyaient fermement que l’histoire de l’équipe de football féminine de 1984 méritait d’être racontée sur grand écran, ont déclaré des sources au média.

Bien que “Dallas Sting” soit presque entièrement casté, le drame a été supprimé six semaines avant le début de la production.

La star de “Booksmart” et “Dopesick”, Kaitlyn Dever devait jouer la fille de l’entraîneur dans le film.

“Dallas Sting” devait présenter un scénario de film des créateurs de “GLOW” – Liz Flahive et Carly Mensch.

L’arrière-plan du film devait revenir en arrière en 1984 lorsque le président Reagan a ouvert les relations avec la Chine. Le pays communiste a invité l’Amérique à envoyer une équipe de football féminine américaine pour participer au premier championnat du monde à l’étranger.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans le film mis au rebut, le rôle de McConaughey était un entraîneur qui a créé une nouvelle équipe en réponse à l’invitation de la Chine, les menant à une aventure sportive d’une vie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, la production de Skydance aurait payé un prix élevé pour un long processus d’audition pour lancer des joueurs de football réels qui auraient ensuite suivi des cours de théâtre pour répondre aux besoins du film.

Un représentant de la société de production Skydance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.