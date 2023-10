Le film de concert Taylor Swift Eras Tour ouvre le box-office du week-end

Les analystes du box-office sont devenus des Swifties à l’approche de la sortie du film du concert Eras Tour de Taylor Swift, estimant les chiffres du week-end d’ouverture à succès.

Et Swift a livré.

Même si le chanteur pop n’a pas atteint la barre des 100 millions de dollars, les ventes de billets nationales ont tout de même dépassé les 95 millions de dollars, selon le distributeur AMC Entertainment.

La chaîne de cinéma a prévu une fourchette de 95 à 97 millions de dollars pour le week-end d’ouverture du film dimanche, avec l’espoir qu’un chiffre officiel sera fourni lundi une fois que tous les billets auront été comptabilisés.

« Le premier film est un succès indéniable malgré les défis liés à la prévision de ce qu’il pourrait réaliser », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. « Swift, ses fans et l’exposition théâtrale devraient tous célébrer les résultats. »

Le film a déjà battu des records, devenant le film de concert le plus rentable au niveau national, dépassant celui de Justin Beiber « Never Say Never », qui a rapporté 73 millions de dollars au cours de sa sortie en salles en 2011, en un seul week-end. Et il a facilement battu le record d’ouverture du « Meilleur des deux mondes » de Miley Cyrus de 31,1 millions de dollars datant de 2008.

Le film Eras Tour de Swift est également le film de concert le plus diffusé de l’histoire, arrivant dans plus de 3 850 lieux nationaux lors de ses débuts.

Le décompte officiel de lundi dévoilera si Swift a réussi à capturer la plus haute ouverture d’octobre, actuellement détenue par « Le Joker » de 2019 (96,2 millions de dollars), et s’il s’agit de la sixième ou septième plus haute ouverture de 2023. « La Petite Sirène » de Disney a obtenu 95,6 millions de dollars lors de son ouverture en mai.

Il est également possible que le bouche à oreille et l’amour des fans pour Swift envoient davantage de cinéphiles au cinéma dimanche, le rapprochant ainsi de ce chiffre de 100 millions de dollars.

« Comme nous l’avons prévenu ces dernières semaines, les prévisions allaient toujours être incroyablement volatiles étant donné la nature très unique de cette publication », a déclaré Robbins. « Des variables telles que le prix moyen du billet, l’évaluation de la manière dont la base de fans de Swift réaliserait les préventes du film et si un marketing traditionnel ferait ou non ressortir des non-Swifties ont toutes pesé lourdement sur le large éventail de résultats possibles. »

Initialement, les attentes indiquaient que Swift pourrait totaliser entre 40 et 60 millions de dollars vendredi, en route vers un tirage du week-end d’ouverture pouvant atteindre 150 millions de dollars. Le film a rapporté 39 millions de dollars vendredi, soit un peu moins que la fourchette prévue, et comprenait 2,8 millions de dollars provenant des avant-premières de dernière minute du jeudi soir, annoncées moins de 24 heures avant leur mise en vente.

« La réputation enthousiasmante de Swift et le caractère sans précédent de la sortie ont conduit à un regain d’intérêt massif pour le film et ont certainement contribué à certaines attentes exagérées d’un week-end de plus de 100 millions de dollars », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. « Mais cela ne devrait pas ôter l’énormité de cette réussite au box-office. »