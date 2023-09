Le film de concert Taylor Swift Eras Tour enregistre des ventes de billets record le premier jour

…Prêt pour ça ?

En moins de 24 heures sur le marché, les ventes de billets pour le film-concert Era Tour de Taylor Swift ont déjà battu des records.

Fandango a rapporté vendredi que le film du chanteur se classait dans le top 10 des meilleures préventes de tous les temps, rejoignant « Avengers : Endgame », « Star Wars : Le Réveil de la Force » et « Spider-Man : No Way Home ». « .

« Taylor Swift offre aux cinéphiles et à l’ensemble de l’industrie le cadeau ultime en organisant Taylor Swift Eras Tour film-concert sur grand écran », a déclaré Jerramy Hainline, vice-président senior de Fandango Ticketing.

Divertissement AMC a rapporté que jeudi, les ventes de billets pour le film de Swift avaient atteint 26 millions de dollars, un nouveau record pour la société centenaire. Auparavant, le record de ventes de billets sur une journée le plus élevé était détenu par « Spider-Man : No Way Home » avec 16,9 millions de dollars.

IMAX a déjà vendu plus de 250 séances et est en surindexation sur les préventes. La société a déclaré à CNBC qu’elle obtenait le même pourcentage de préventes que pour un film à succès.

« Au lieu de lancer un événement via le streaming, il est lancé directement via la vitrine du cinéma », a déclaré vendredi Rich Gelfond, PDG d’IMAX, à « Squawk on the Street » de CNBC. « Cela confirme ce que la plupart des studios disaient… à savoir qu’une sortie en salles améliore la valeur des fenêtres ultérieures comme le streaming. »

« Même si c’est fantastique, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’emporte-pièces, car il n’y a qu’une seule Taylor Swift », a-t-il déclaré.

Le film de concert de Swift documente la tournée très populaire qui a rapporté des millions de dollars et était sur le point d’atteindre un chiffre d’affaires record d’un milliard de dollars plus tôt cet été.

Il a remplacé « Exorcist: Believer » d’Universal, qui a annoncé qu’il déplacerait sa date de sortie une semaine plus tôt, quelques heures seulement après l’annonce de la chute de la pop star.

Le film était initialement prévu pour les plus grandes chaînes de cinéma du pays, comme AMC, Regal et Cinemark, mais des chaînes de cinéma plus petites ont rapidement demandé l’accès au film, qui devrait se dérouler jusqu’au 5 novembre. les chaînes proposaient des séances dans leurs cinémas au format premium comme IMAX et Dolby.

AMC, la plus grande chaîne de cinéma au monde, a ajouté des horaires de séances nationaux supplémentaires pour augmenter sa capacité en réponse à la demande : le film de près de trois heures, qui arrive en salles le 13 octobre, sera projeté au moins quatre séances par jour à AMC. cinémas les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au début novembre.

Les chaînes de cinéma ont déclaré à CNBC que la plupart des ventes de billets du jeudi concernaient des projections pendant le week-end d’ouverture du film-concert. Les analystes du box-office estiment que la tournée Eras de Swift pourrait rapporter plus de 100 millions de dollars lors de ses débuts.

La sortie du film intervient à un moment où Hollywood est aux prises avec une double grève et le départ de films comme Warner Bros. et « Dune: Part II » de Legendary Entertainment de la liste de films 2023.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Fandango.