Le film de concert Eras Tour de Taylor Swift sortira dans les cinémas nord-américains un jour plus tôt en raison de la demande

Taylor Swift, le géant culturel connu pour battre des records, a déclaré que le film documentaire de sa tournée de concerts Eras d’un milliard de dollars offrirait des projections d’une journée en accès anticipé aux États-Unis et au Canada.

« Regarde ce que tu m’as vraiment fait faire » a écrit le chanteur sur la plateforme de médias sociaux Xanciennement Twitter, mercredi.

« En raison d’une demande sans précédent, nous ouvrons jeudi les projections en accès anticipé du film de concert The Eras Tour en Amérique et au Canada. Nous ajoutons également des horaires supplémentaires vendredi et tout au long du week-end », a déclaré Swift.

Auparavant, Swift avait déclaré que le film Taylor Swift: The Eras Tour ne sortirait qu’en Amérique du Nord, mais il a été annoncé plus tard qu’il serait projeté dans le monde entier.

Le film sera projeté dans plus de 100 pays à partir du 13 octobre. Il a été enregistré en août au cours des trois premières soirées où le chanteur a joué au stade SoFi de Los Angeles. Sam Screw, qui a réalisé des films de concerts pour Billie Eilish et Lizzo, est à la barre et le film a été produit par Taylor Swift Productions.

D’une durée de deux heures et 45 minutes, la durée du film est plus courte que le concert Eras de Swift, qui comprend 44 chansons et dure plus de trois heures.

Taylor Swift lors de la première mondiale de son film-concert au Grove à Los Angeles mercredi. Photographie : Chris Pizzello/Invision/AP

Taylor Swift : The Eras Tour offre aux chaînes de cinéma telles que AMC Entertainment, Cineplex et Cinemark un titre très médiatisé pour aider à combler les lacunes causées par les grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood. La semaine dernière, les actions d’AMC ont augmenté de 11 % après que la société – le distributeur officiel du film – a déclaré que les préventes de billets pour le film de concert avaient dépassé les 100 millions de dollars à l’échelle mondiale.

Plus tôt ce mois-ci, Beyoncé a annoncé un nouveau film-concert basé sur la tournée de son album Renaissance de 2022. Le film sera également distribué directement via la chaîne de cinéma AMC Theatres aux États-Unis, le chanteur devant recevoir plus de 50 % des recettes du box-office.