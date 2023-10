Le film de concert de Taylor Swift bénéficiera d’un accès anticipé

Taylor Swift, le mastodonte culturel connu pour battre des records, a déclaré mercredi que le film documentaire de sa tournée de concerts Eras d’un milliard de dollars offrirait des projections d’une journée en accès anticipé aux États-Unis et au Canada.

« Regardez ce que vous m’avez vraiment fait faire », a écrit le chanteur d' »Anti-Hero » sur la plateforme de médias sociaux X.

« En raison d’une demande sans précédent, nous ouvrons les projections en accès anticipé du film de concert The Eras Tour jeudi en Amérique et au Canada. Nous ajoutons également des horaires supplémentaires vendredi et tout au long du week-end », a déclaré Swift.

Swift avait précédemment déclaré que le film « Taylor Swift: The Eras Tour » ne sortirait qu’en Amérique du Nord, mais il a été annoncé plus tard qu’il serait projeté dans le monde entier.

Le film offre aux chaînes de cinéma telles que AMC Entertainment AMC.N, Cineplex CGX.TO et Cinemark CNK.N un titre très médiatisé pour aider à combler les lacunes causées par les grèves des acteurs et des écrivains à Hollywood.

La semaine dernière, les actions d’AMC ont augmenté de 11 pour cent après que la société a annoncé que les ventes anticipées de billets pour le film de concert avaient dépassé les 100 millions de dollars à l’échelle mondiale.



