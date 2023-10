Le film de concert de la tournée Taylor Swift Eras arrive un jour plus tôt que les critiques arrivent : NPR

basculer la légende Valérie Mâcon/AFP via Getty Images

Valérie Mâcon/AFP via Getty Images

Le film de concert record de Taylor Swift devrait sortir jeudi, un jour plus tôt que prévu.

« En raison d’une demande sans précédent, nous ouvrons les projections en accès anticipé du film de concert The Eras Tour JEUDI en Amérique et au Canada !! » a écrit la pop star sur une publication Instagram.

Comme on pouvait s’y attendre, la première du film à Los Angeles mercredi était remplie de étoiles et Swifties ressemblent. Et les critiques commencent à arriver. Le New York Times l’a appelé « un visionnage parfait pour les nouveaux arrivants et les superfans ». Selon USA Today« Le film entier offre une place au premier rang pour la grandeur.«

Swift est actuellement au milieu de sa tournée mondiale Eras, remplissant des salles à travers le monde et battant des records d’audience dans certains stades. Si vous n’avez pas réussi à vous procurer des billets, c’est à cela que sert le film du concert Eras Tour.

Le film est une compilation des spectacles de Swift au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie. Il a déjà battu plusieurs records de prévente. Selon la chaîne de théâtre Cinémamarkles records nationaux de préventes sont plus de « 10 fois plus élevés que tout autre événement d’engagement cinématographique ». AMC annoncé que le film de concert a battu son record de revenus de vente de billets les plus élevés en une seule journée.

Les analystes de l’industrie cinématographique surveillent de près la performance du film de concert. Swift contourne les itinéraires habituels des studios pour la distribution et travaille directement avec les salles de cinéma. Cela signifie probablement qu’une plus grande part des revenus ira directement à Swift.

En plus du film et de la tournée, le nouvel album de Swift – un réenregistrement de 1989 – devrait sortir le 27 octobre.