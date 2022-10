Le film de Charlie Chaplin “prouve” que les voyageurs dans le temps existent – pouvez-vous comprendre pourquoi ?

Les théoriciens de la CONSPIRATION croient qu’un long métrage bizarre dans un film de Charlie Chaplin est la “preuve” que les voyageurs du temps vivent parmi nous.

La capture en noir et blanc tirée du film muet de 1928 Le Cirque semble montrer une dame se promenant sur le plateau.

Une image tirée d’un film de Charlie Chaplin aurait fourni la preuve que les voyageurs du temps vivent parmi nous Crédit : “Le Cirque”

Les cinéphiles pensaient pouvoir repérer quelqu’un de particulier dans la prise Crédit : “Le Cirque”

Mais la scène a suscité l’intérêt des médias sociaux après que les cinéphiles ont repéré un détail qui semblait incroyablement déplacé.

Dans la saisie, la femme tout de noir vêtue et coiffée d’un chapeau semble tenir quelque chose à la main.

Et la photo a déclenché des rumeurs parmi les adeptes du voyage dans le temps selon lesquelles l’actrice tenait un téléphone portable contre son oreille.

Le cinéaste irlandais, George Clarke, a fait la découverte pour la première fois en 2010 et a publié ses découvertes sur YouTube.

Dans son analyse, qui a depuis enregistré plus de six millions de vues, il a expliqué : “Si vous regardez attentivement, elle parle sur un appareil fin et noir qui est tenu contre son oreille.

“Si vous remarquez également que les articulations sont pliées en forme plate d’un téléphone.

« Le téléphone est à l’oreille. Ce n’est pas un trompe-l’oreille. Ce n’est pas une radio AM/FM, évidemment parce que c’est 1928.

“Techniquement, rien ne peut expliquer [what] est dans sa main… Il est clair qu’elle parle. Elle est seule. Elle parle dans l’appareil.”

Dans les jours qui ont suivi la publication des images par Clarke, des milliers de commentateurs de YouTube ont présenté leurs théories sur le soi-disant “voyageur du temps”.

Certains commentateurs ont suggéré que la femme levait la main pour se protéger les yeux du soleil.

Alors que d’autres croyaient simplement que la femme se parlait à elle-même ou prenait son air pour mieux entendre.

Mais le Daily News a par la suite mis fin aux spéculations, concluant que “bien que cette théorie fantastique soit amusante à méditer, selon toute vraisemblance, la femme utilise en fait une prothèse auditive”.

Selon le point de vente, l’aide auditive a été inventée dans les années 1920 et était disponible au public au moment de la production du film.

Les photographies du passé sont souvent saisies comme “preuves” d’un voyage dans le temps.

Récemment, des conspirateurs ont repéré un homme “serrant un téléphone portable” sur une photo des années 1940.

La photo, prise sur une plage de Cornwall en septembre 1943, montre un homme en costume marron regardant un objet dans ses mains qui ressemble étrangement à un téléphone portable.

Mais les sceptiques n’ont pas tardé à dénigrer le complot, insistant sur le fait que l’homme ne faisait que rouler une cigarette.

D’autres images historiques ont également fait sensation parmi les adeptes du voyage dans le temps ces dernières semaines.

Les théories de Bonkers ont commencé à tourbillonner concernant une ancienne pierre tombale grecque après que les gens ont repéré une femme utilisant un ordinateur portable.

Ils ont affirmé que c’était la preuve qu’un voyageur temporel avait ramené un ordinateur portable à l’époque où le relief en marbre avait été sculpté en 100 avant JC.

Cela est venu après que les amateurs d’art aient été déconcertés par une femme “tenant un iPhone” dans un tableau des années 1860.

Un autre homme a été aperçu en train de feuilleter ce qui ressemble à un iPhone dans une peinture murale des années 1930 représentant une scène de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle.

Et le patron d’Apple, Tim Cook, a plaisanté en disant qu’il avait trouvé l’un des gadgets de son entreprise dans un chef-d’œuvre vieux de 350 ans à Amsterdam.