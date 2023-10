Le film de Barney ne sera « pas étrange », déclare le PDG de Mattel

Même avant le Barbie film est devenu l’un des plus grands films de 2023, il était clair que Mattel allait l’utiliser comme point de départ pour amener plus de ses jouets au grand écran. La société n’a jamais hésité à choisir les jouets qui bénéficieront du traitement cinématographique, le plus connu du groupe se concentrant sur Barney le dinosaure violet ça sera la vedette Non Daniel Kaluuya.

Récemment, le PDG de Mattel, Ynon Kreiz, a évoqué ce film, actuellement intitulé Barbie et ses amis. Dans une interview avec Semafor Entrepriseil a dit qu’il était « trop ​​tôt » pour parler des détails de ce film, mais a affirmé qu’il serait moins existentiellement méta que Barbie était. « Ce ne sera pas un film étrange », a-t-il déclaré. « Je peux vous dire que nous adoptons une nouvelle approche qui sera amusante, divertissante et culturellement orientée. »

Commentaires de Kreiz sur Barney et ses amis se heurtent à ceux précédemment réalisés par Mattel Films Kévin McKeon. En juillet dernier, l’exécutif avait affirmé à The Wrap que ce film « s’appuierait sur l’angoisse millénaire » de la propriété, le qualifiant de « vraiment une pièce de théâtre pour adultes ». Non pas que ce soit classé R, mais il se concentrera sur certaines des épreuves et tribulations de la trentaine, du fait de grandir avec Barney – juste le niveau de désenchantement au sein de la génération. Le même mois, un collègue dirigeant Robbie Brenner l’a décrit comme étant semblable à Être John Malkovich ou Adaptation– « Tout film mettant en vedette Barney ne sera certainement pas simple », a-t-elle déclaré à Variety. «Nous ne faisons pas Ted.»

Quoi que Mattel finisse par faire avec ça Barney film, McKeon a raison de souligner l’étrangeté de grandir avec le dinosaure. Comme le souligne le documentaire de 2022 Je t’aime, tu me détestes, il y a eu une période au début des années 2000 où les adolescents et les adultes détestaient véritablement le personnage, les premiers inventant des chansons sur son meurtre et les seconds envoyant des menaces de mort aux personnes impliquées dans la série. Le film ne traite peut-être pas pleinement de ce genre de laideur exagérée, mais il ne serait pas surprenant que cela soit reconnu d’une manière ou d’une autre.

Bien entendu, tout cela dépend de la réalité Barney et ses amis le film est réalisé et sorti, et nous verrons comment cela se passe.

