Le film d’Ayushmann Khurrana voit sa plus grande ouverture et gagne Rs 10,69 crore

Le film Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana voit la plus grande ouverture de l’acteur, gagnant Rs 10,69 crore le premier jour

Ayushmann Khurrana est de retour pour captiver le public avec son rôle de Pooja dans Dream Girl 2. Sorti le 25 août, le film a suscité une réaction positive du public et la performance de l’acteur est largement appréciée. Cela est également visible dans la collection du box-office puisque le film a récolté une somme faramineuse dès le premier jour, ce qui en fait le plus grand film d’ouverture d’Ayushmann.

La performance d’Ayushmann Khurrana dans le rôle de Pooja dans le film à succès Dream Girl de 2019 a été très appréciée du public, à tel point que le film a gagné 10,5 crores de roupies le premier jour. Cependant, la performance de l’acteur dans Dream Girl 2 a battu son record et a fait du film son plus grande ouverture en collectant Rs 10,69 crore en Inde net et 12,60 crore dans le monde le premier jour.





Ayushmann Khurrana s’est rendu sur son Instagram et a exprimé sa joie à ce sujet en écrivant : « Merci de m’avoir offert la plus grande ouverture de ma vie. La journée du 25 août s’est bien passée. #DreamGirl2 au cinéma.

Dirigé par Raaj Shaandilya, Dream Girl 2 met en vedette Ayushmann Khurrana, Ananya Panday, Annu Kapoor, Paresh Rawal, Manjot Singh, Abhishek Banerjee, Rajpal Yadav, Vijay Raaz et Seema Pahwa.

Produit par Ekta Kapoor et Shobha Kapoor, Dream Girl 2 est une suite spirituelle du hit Dream Girl de 2019. Le film tourne autour de l’histoire de Karam qui se transforme en Pooja (Dream Girl) pour gagner de l’argent afin d’épouser sa petite amie Pari. Sorti le 25 août, le film suscite un immense amour de la part du public qui ne peut s’empêcher de louer les performances de l’ensemble du casting.

Récemment, lors d’une interaction avec les médias, Ayushmann Khurrana a déclaré que son respect pour les femmes avait grandi après avoir joué un personnage féminin à l’écran. Il a révélé qu’il devait porter un maquillage épais, des lehengas volumineux et une perruque en été pour Dream Girl 2. L’acteur a ajouté : « Ayushmann a déclaré aux journalistes que son respect pour les femmes a grandi après avoir joué un personnage féminin dans Dream Girl 2. Pour jouer un personnage qui s’habille en femme, il a déclaré qu’il devait se maquiller lourdement et porter des lehengas volumineux et une perruque en été. « Je devais me raser deux ou trois fois par jour, sinon mon visage devenait rouge. La barbe poussait. Tout cela était très difficile », a-t-il déclaré, citant PTI.

