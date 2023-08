Le film d’Akshay Kumar enregistre le meilleur jour à ce jour et gagne 18,50 crores de roupies le jour de l’indépendance

Les collections du box-office OMG 2 sont à une distance touchante de Rs 100 crore dans le monde en cinq jours.

Akshay Kumar et Pankaj Tripathi-vedette OMG 2 a réussi une grande reprise le jour de l’indépendance, donnant au film une chance équitable d’une longue et saine course au box-office. Le drame social, qui s’est ouvert à des chiffres mitigés, s’est amélioré de jour en jour grâce au bouche à oreille positif. Mardi, il a connu sa meilleure journée de tous les temps alors que la collection a également éclipsé ses chiffres du dimanche, amenant les collections globales du film à une distance touchante de Rs 100 crore.

OMG 2 a gagné Rs 18,50 crore mardi, un excellent bond de 50% par rapport à son transport du lundi, et encore plus que ses gains du dimanche de Rs 17,55 crore. Cela a porté la collection nette nationale du film à Rs 74 crore et son brut mondial à un peu moins de Rs 100 crore. Le film devrait franchir la barre des 100 crore mercredi.

Le saut de mardi a également permis d’augmenter la durée de vie du film. En l’absence de sorties majeures cette semaine, OMG 2 a une course gratuite (avec Gadar 2) aux guichets jusqu’à ce que Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana arrive la semaine prochaine. Abhishek Bachchan et Ghoomer de Saiyami Kher sortent ce week-end, mais il est peu probable que cela dérange beaucoup les deux films en cours en raison de son public cible de niche.

OMG 2 était sorti aux côtés de Gadar 2 de Sunny Deol et on s’attendait toujours à ce que ce dernier fasse beaucoup mieux en termes de revenus. Ainsi, même si OMG 2 avait de meilleures critiques, Gadar 2 s’est ouvert à des chiffres étonnants. Cependant, les critiques favorables ont rendu service au film, l’aidant à se rétablir, d’abord le week-end, puis le jour de l’indépendance. Le fait que le film soit classé A signifiait que sa viabilité était également limitée. Par conséquent, cette affaire est très bonne pour le film.