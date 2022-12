Le film d’Ajay Devgn éclipse An Action Hero, Bhediya, menthe Rs 167 crore

Jour 15 de la collecte au box-office de Drishyam 2: Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna vedette thriller policier Drishyam 2 est entré dans sa troisième semaine avec un bang. Au box-office, Drishyam 2 a récolté plus que la vedette de Varun Dhawan de la semaine dernière, Bhediya, et la vedette de cette semaine, Ayushmann Khurrana, An Action Hero.

Taran Adarsh ​​a partagé la troisième collection du vendredi de Drishyam 2 sur ses réseaux sociaux. Lors de son 15e jour, le Tabu, vedette d’Akshaye Khanna, a recueilli Rs 4,45 crores. Jusqu’à présent, Drishyam 2 a collecté Rs 167 crores. Taran a écrit : “#Drishyam2 éclipse le business de tous les films… Attendez-vous à une augmentation des chiffres sur [third] Sam et Dim… [Week 3] Ven 4,45 cr. Total : 167,93 ₹ cr. #India business.”

Suivant la tendance, Drishyam 2 devrait collecter Rs 200 crores au box-office indien. Drishyam 2 est la suite directe du thriller policier Drishyam de 2015. La préquelle a été réalisée par le regretté réalisateur Nishikant Kamat. Drishyam 2 est réalisé par Abhishek Pathak.

Le jour de la sortie de Drishyam 2, Ajay a dédié le film au réalisateur décédé et a partagé une photo de retour des promotions de Drishyam. Cette année, Ajay Devgn a eu un début ennuyeux au box-office. Bien que ses camées dans Gangubai Kathiawadi et RRR aient été appréciés, ses sorties solo Runway 34 et Thank God ont mal tourné au box-office. Le succès retentissant de Drishyam 2 sera suivi de Drishyam 3. Plus tôt, il a été rapporté que les versions malayalam et hindi de Drishyam 3 sortiront à la même date, pour éviter toute fuite de spoiler.