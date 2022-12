Le film d’Ajay Devgn, âgé de quatre semaines, bat le dernier film de Kajol, Salaam Venky

Collection Drishyam 2 au box-office Jour 22: C’est une semaine intéressante pour les cinéphiles car nous avons l’un des couples puissants, Ajay Devgn et Kajol, face à face au box-office. Le Drishyam 2 d’Ajay, âgé de quatre semaines, est toujours aussi fort, et même le dernier film dirigé par la femme d’Ajay, Salaam Venky, n’a pas affecté la collection Drishyam 2.

Lors de son quatrième vendredi, Drishyam 2 a gagné Rs 2,62 crores au box-office. Jusqu’à présent, la collection totale de Drishyam 2 s’élève à Rs 198,92 crores. La star de Tabu franchira la barre des 200 crores aujourd’hui, samedi. Taran Adarsh ​​a partagé la collection mise à jour. Il a écrit, “Drishyam2 saute sur [fourth] Vendredi, malgré plusieurs films arrivés en salles… [Fourth] Ven est SUPÉRIEUR à [third] Jeu [1.84 cr]… Atteindra DOUBLE CENTURY aujourd’hui… [Week 4] Ven 2,62 cr. Total : 198,92 ₹ cr. #India business.”

Voici le poste







De l’autre côté, le drame familial de Kajol Salaam Venky aurait ouvert sous 1 crore le premier jour. Cependant, on s’attend à ce que Salaam Venky assiste à un bond dans sa collection.

Drishyam 2 deviendra le troisième plus gros de 200 crores d’Ajay. Plus tôt, il a marqué un double siècle avec Tanhaji- The Unsung Warrior (2020) et Golmaal Again (2017). Drishyam 2 est la quatrième sortie d’Ajay en 2022. Plus tôt, il a été vu à Gangubai Kathiawadi, RRR et Runway 34. L’année prochaine, Ajay sera vu à Bholaa.

Plus tôt, Ajay a laissé tomber une douce critique pour Salaam Venky. Sur ses réseaux sociaux, Ajay a laissé tomber une création de sa femme, avec un dialogue du film et l’a remerciée pour avoir amélioré sa vie. Dans le message, il a écrit : “Pour Kajol, celui qui fait mon zindagi badi, tu es superlatif dans le film.” Partageant le post, il l’a légendé : “Salaam Venky m’a ‘chargé’ émotionnellement. Celui-ci est spécial. Toute l’équipe brille, en particulier @revathyasha. Et, jeune @vishaljethwa06 Mes meilleurs vœux à toute la distribution et l’équipe.” Salaam Venky est réalisé par Revathy.