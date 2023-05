Le film d’Adah Sharma franchit la barre des 100 crore Rs dans le monde

Intitulée par Adah Sharma, The Kerala Story refuse de ralentir et continue sa course réussie dans les salles surprenant le public et l’industrie cinématographique. Le film controversé, réalisé par Sudipto Sen, a franchi la barre des 100 crores Rs au box-office mondial lors de son deuxième vendredi.

Malgré quelques nouvelles sorties de films en hindi sous la forme du thriller d’espionnage de Vidyut Jammwal IB 71 et des débuts de Bellamkonda Srinivas à Bollywood, Chatrapathi, The Kerala Story a collecté Rs 12,23 crore le 12 mai, portant sa collection nationale nette à Rs 93,37 crore et sa collection brute mondiale. à Rs 109,25 crore, selon le portail de suivi du divertissement Sacnilk.com.

Cela fait de The Kerala Story le cinquième film de Bollywood à franchir la barre des trois chiffres au box-office mondial en 2023 après Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham-stars Pathaan, Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor-stars Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, Ajay Devgn et Tabu-vedette Bholaa, et Salman Khan et Pooja Hegde-vedette Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.

Outre Adah Sharma, The Kerala Story met également en vedette Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani dans des rôles clés. Le réalisateur Sudipto Sen a été embourbé dans des controverses depuis sa sortie du teaser l’année dernière sur ses affirmations douteuses selon lesquelles 32 000 femmes hindoues du Kerala ont été converties de force à l’islam ces dernières années.

L’histoire du Kerala a été qualifiée de pièce de propagande par les dirigeants de l’opposition, notamment la ministre en chef du Kerala Pinarayi Vijayan et la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, qui ont également interdit le film dans son État. Les propriétaires de multiplex du Tamil Nadu ont également arrêté les projections du film. En revanche, il a été approuvé par le Premier ministre Modi et déclaré exonéré d’impôt dans l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh.

