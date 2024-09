Le film croisé Bane et DeathStroke est en préparation aux studios DC

Deux des méchants les plus redoutables de DC se croiseront dans un nouveau film. Vendredi, Le journaliste hollywoodien a confirmé qu’un long métrage d’action en direct était en préparation dans les studios DC de James Gunn et Peter Safran avec les méchants de Batman, Bane et Deathstroke. Matthew Orton, dont le travail inclut le prochain film de Marvel Studios Captain America : Le Meilleur des Mondesécrit le scénario, auquel aucun réalisateur n’est actuellement attaché. Il n’est pas clair à ce stade où le projet DeathStroke and Bane se situera sur la chronologie par rapport au redémarrage prévu de Batman par DC Studios. Les courageux et les audacieux.

Bien qu’ils soient tous deux antagonistes dans l’orbite de Batman, Bane et Deathstroke n’ont interagi que de manière tangentielle dans les bandes dessinées. Cela conduit naturellement à la spéculation selon laquelle ce film croisé pourrait prendre une forme différente au sein de l’univers DC, potentiellement en tant que véhicule pour les Secret Six ou une autre équipe antihéroïque. Dave Bautista, qui a travaillé avec Gunn sur Marvel’s Gardiens de la Galaxie films, a jeté à plusieurs reprises son chapeau sur le ring pour incarner Bane. Deathstroke, quant à lui, a été récemment interprété par Joe Manganiello dans la continuité de DC Extended Universe.

Qu’y a-t-il sur la liste de l’univers DC ?

La liste initiale de DC Studios comprendra ceux de 2025 Superman2026 Supergirl : la femme de demainet des films actuellement non datés Le courageux et l’audacieux, Swamp Thinget L’Autorité. Il comprendra également les émissions de télévision HBO Max Waller, Booster Gold, Lanternes, Paradis Perduet une animation Commandos de créatures série. Des rapports ont indiqué qu’une action réelle Titans adolescents un film et un dessin animé Ligue Jurassique Le film est en préparation aux studios DC, bien qu’aucun n’ait été confirmé publiquement.

« Beaucoup de gens pensent que ce sera Marvel 2.0, et j’ai certainement appris beaucoup de choses chez Marvel. Je pense que nous avons beaucoup de différences », a expliqué Gunn en 2023. « Nous parlons d’un grand, énorme et central une histoire qui ressemble à Marvel, sauf que je pense que nous sommes beaucoup plus planifiés que Marvel depuis le début parce que nous avons réuni un groupe d’écrivains pour élaborer complètement cette histoire. Mais nous créons également un univers. c’est comme Star Wars, où il y a des époques différentes, des lieux différents, des choses différentes, ou Game of Thronesoù les personnages sont un peu plus complexes moralement. »

Cette histoire se développe…