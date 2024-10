ALERTE SPOILER: Cet article contient des spoilers pour « Conclave », actuellement en salles.

Ce n’est un secret pour personne que le Vatican interdit de filmer à l’intérieur de la Chapelle Sixtine, et le siège de l’Église catholique n’allait pas faire d’exception pour le « Conclave » d’Edward Berger.

Basé sur le thriller de Robert Harris du même nom, le film met en vedette Ralph Fiennes dans le rôle du cardinal Lawrence, chargé de superviser l’élection d’un nouveau pape après la mort du pape actuel. C’était à la décoratrice Suzie Davies d’assumer la tâche gigantesque et de faire preuve de créativité en recréant l’une des attractions touristiques les plus visitées au monde, la pièce de résistance de Michel-Ange.

Entrez dans les studios Cinecitta de Rome, qui ne sont pas étrangers aux recréations de logements. Davies a trouvé des décors incomplets et emballés à plat d’une production précédente. « Il a été transformé en appartements de huit pieds sur quatre, et nous les avons reconstruits », explique-t-elle.

Mais le décor nécessitait du travail avec le revêtement de sol, la repeinture et la moquette. Davies a trouvé les artisans locaux qui avaient construit le décor original et a fait appel à eux. « L’équipe de peinture a été extraordinaire et nous avons reconstitué la chapelle Sixtine en 10 semaines », explique Davies.

Le résultat a été une reconstruction sans faille.

La production de CONCLAVE du réalisateur Edward Berger, une sortie de Focus Features. Crédit : Philippe Antonello/Focus Features © 2024 Focus Features, LLC. Tous droits réservés.

Philippe Antonello/Focus Feature

Plus tard dans le film, lors d’un autre vote, une explosion secoue la chapelle, faisant tomber poussière et gravats sur les cardinaux. Les conséquences de l’explosion n’étaient que de la poudre aux yeux et se sont accompagnées de la magie des effets spéciaux.

Une plate-forme d’effets spéciaux a été placée aussi haut que possible sur le plafond du studio – « environ 60 à 70 pieds de haut, et ils ont placé des pistons remplis de roches légères et de poussière qui tombent sur les cardinaux », explique Davies. Au lieu des cascadeurs, « ce sont les acteurs et les artistes de fond qui se trouvaient sous tous ces décombres. Il fallait faire attention à la poussière pour que les gens ne l’inhalent pas. Nous avons fait environ quatre prises de cette explosion. J’avais une brillante équipe d’accessoires qui venait tout nettoyer, puis nous nous remettions à zéro et repartions », explique Davies. Même si une scène comme celle-là pouvait prendre beaucoup de temps, « c’était assez rapide parce que tout le monde était très préparé. C’était une précision militaire.

Philippe Antonello/Focus Feature

L’année où se déroule l’histoire reste ambiguë, et Davies et Berger voulaient montrer comment le monde secret et intrigant du conclave s’est développé au fil des années. « Nous avons joué avec une juxtaposition de ce que nous pensons savoir du Vatican et de ce qu’Edward et moi avons décidé que ce serait notre monde à huis clos. »

Ce monde était la Casa Santa Marta, la résidence abritant les cardinaux pendant le conclave. Très peu de prêtres l’habitent. Alors qu’une grande partie du drame se déroule là-bas, Davies voulait que ce monde semble « légèrement plus sinistre et fasse allusion à quelque chose de sournois qui se passe ».

Elle dit : « Il s’agissait de créer une prison presque hermétiquement fermée, bien que très chic, mais dotée également d’équipements modernes. » Berger a adopté l’idée des cardinaux sur leurs téléphones, fumant et vapotant pour ajouter des rythmes à chaque personnage. Ces détails ont aidé Davies à élaborer une trame de fond. « Il n’y a pas beaucoup de vêtements dans les pièces qu’ils habitaient. Certains ont obtenu une meilleure offre que d’autres. Comment le personnage de John Lithgow a-t-il réussi à obtenir une place somptueuse ? » demande Davies. « À la fin, vous réalisez qu’il a toujours fait des affaires, alors il a probablement payé quelqu’un pour obtenir cette chambre. »

La décoratrice Suzie Davies pensait que le Cardinal de John Lithgow possédait une suite somptueuse en raison de sa duplicité.

Philippe Antonello/Focus Feature

En revanche, le cardinal Lawrence n’est pas aussi fourbe, et Davies s’y est penché. « Il ne lui vient pas à l’esprit qu’il devrait avoir une meilleure chambre. Il est probablement au rez-de-chaussée, à côté des ascenseurs.

Grâce à ses recherches, Davies a appris que de nombreuses pièces étaient inutilisées et presque intactes. Mais c’était une question de détail. Ils ont le même lit, mais chaque tête de lit était d’une couleur différente, ou le jeté était d’une couleur différente, et il s’agissait de savoir qui avait de l’or, qui avait du vert vif ou qui avait du rouge ?

Davies attribue cette collaboration à ses collègues chefs de département – ​​le directeur de la photographie Stéphane Fontaine et la costumière Lisy Christl. « Ces pièces à elles seules auraient été très ennuyeuses et sans air dans la mauvaise direction, si Stéphane ne les avait pas si joliment éclairées et si Lisy avait habillé ces personnages avec ces merveilleux costumes. »

Davies a travaillé en étroite collaboration avec Fontaine pour aider à concrétiser l’idée de thèmes opposés. Davies explique : « Nous avons découvert que tout le film était axé sur l’équilibre entre la lumière et l’obscurité, l’honnêteté et le mensonge, l’or et l’argent, le contemporain et le traditionnel. » Tandis qu’elle intégrait cela dans ses décors, Fontaine l’intégrait dans son éclairage. Casa Santa Marta un monde visuellement plus sombre avec des motifs linéaires et un éclairage plus sombre. En revanche, « la Chapelle Sixtine était plus légère et dégageait un sentiment de liberté », explique Davies.