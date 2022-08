Le film complet Thiruchitrambalam en HD a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Movierulz et d’autres sites; Dhanush, la vedette de Nithya Menen est victime de piratage

Dhanush vedette Thiruchitrambalam a frappé les grands écrans aujourd’hui. Le film reçoit des critiques élogieuses et on s’attend également à ce qu’il réussisse bien au box-office. Cependant, le plus gros obstacle auquel la plupart des films sont confrontés est le piratage. Le film Full HD Thiruchitrambalam a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Movierulz et d’autres sites; la star de Dhanush est la récente victime du piratage. Toute l’industrie cinématographique indienne lutte contre le piratage, mais la plupart du temps, chaque semaine, de nouvelles sorties sont divulguées en ligne.

Réalisé par Mithran R Jawahar, Thiruchitrambalam met également en vedette Nithya Menen, Priya Bhavani Shankar et Raashi Khanna dans les rôles principaux. La performance de Dhanush et Nithya dans le film est très appréciée.

Le compositeur de musique Anirudh Ravichander a régné dans le Sud et il a composé les chansons de Thiruchitrambalam. Les chansons du film ont reçu une grande réponse.

Eh bien, les internautes adorent le film. Beaucoup de gens ont dit qu’ils étaient heureux de regarder un film de bien-être sur grand écran après une longue période. Découvrez les tweets ci-dessous

#ThiruchitrambalamRevue – 8/10 Feel Good artiste, avec des émotions d’amour amusantes et réconfortantes Dhanush a secoué comme un garçon de la classe moyenne ??? … Nitya menon voleur de spectacles, Rakshi la beauté, Priya bhavani shankar ok. Bharathiraja et Prakash Raj Bon. Anirudh le prochain pilier Pravin (@pravin8984) 18 août 2022

2022 a été une bonne année pour les films tamouls. Vikram, Valimai, Don, Kaathuvaakula Rendu Kaadhal et Rocketry ont bien réussi au box-office. Maintenant, tout le monde avait les yeux rivés sur Thiruchitrambalam et après avoir vu la réaction du film, on peut s’attendre à ce qu’il fasse des merveilles au guichet.

Après Thiruchitrambalam, Dhanush sera vu à Naane Varuven et Vaathi (Sir en Telugu). L’acteur a récemment fait ses débuts à Hollywood avec The Grey Man et on le verra également dans la suite du film.