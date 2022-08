Le film complet de Raksha Bandhan a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla, Telegram et plus encore; GROS COUP pour la sortie de Rakhi d’Akshay Kumar

Le film complet de Raksha Bandhan divulgué en ligne en HD: la grande sortie du festival d’Akshay Kumar Raksha Bandhan est sorti aujourd’hui le 11 août à l’occasion de Raksha Bandhan. Le film est réalisé par Aanand L Rai et met également en vedette Bhumi Pednekar, Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Smrithi Srikanth et Deepika Khanna. Le film a reçu des critiques mitigées et bien que les critiques soient divisées, les fans trouvent le film émouvant. Le film, comme son nom l’indique, tourne autour d’un frère protecteur et de ses quatre sœurs. Cependant, alors que le film rivalise pour attirer l’attention du public pendant la période des fêtes et se bat contre Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor Khan, il a un autre grand défi à relever. Laal Singh Chaddha d’Akshay est divulgué en ligne en version Full HD sur divers sites torrent. Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, Telegram et bien d’autres ont la version haute qualité de Raksha Bandhan à visionner et à télécharger gratuitement.

Ce piratage en ligne est une malédiction pour les films et cette fuite en ligne touchera définitivement la collection au box-office de Rakshan Bandhan. Cependant, ce n’est pas le seul film qui a fuité en ligne ces derniers temps. Il y a quelques jours à peine, Sita Ramam, Darlings, Shamshera et d’autres films ont été divulgués en ligne. Même les biggies du Sud comme RRR, Pushpa, KGF 2 n’ont pas été épargnés par les sites de piratage comme Tamilrockers, Movierulz et plus et ont été divulgués en qualité HD le jour de leur sortie. Et juste aujourd’hui, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Kareena Kapoor a également été divulgué en ligne en Full HD en téléchargement gratuit. Le film de Raksha Bandhan est à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Pour en revenir à Raksha Bandhan, le film parle d’un aam aadmi et a du mal à joindre les deux bouts et à donner une belle vie à sa famille de quatre sœurs. Il vise également à commenter fortement le système de dot qui prévaut dans notre société. Comme la plupart des films d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan parle également des valeurs familiales et devrait toucher la corde sensible du public.

Nous exhortons nos lecteurs de BollywoodLife à ne regarder des films et des séries que dans les cinémas et les plateformes OTT autorisées et à éviter de consommer du contenu sur des sites de piratage. Le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957 et a également un impact massif sur l’activité cinématographique. Profitez de Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha dans les théâtres ce week-end festif avec vos familles.