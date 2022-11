Le film complet de Mili a été divulgué en ligne: le film de Janhvi Kapoor est disponible gratuitement sur Tamilrockers, Telegram et d’autres sites torrent gratuitement

Le film complet de Mili a été divulgué en ligne et c’est le pire cauchemar de Janhvi Kapoor. Tous les acteurs craignent que le jour où ils apprennent que leur film est divulgué en ligne, les producteurs et l’ensemble des membres de l’équipe du film en subissent les conséquences. La vie privée a été illégale en Inde, cependant, elle refuse de ralentir. Et maintenant, la dernière victime du piratage est le dernier film de Janhvi Kapoor, Mili. Mili a été divulgué en ligne et de nombreuses vidéos circulent parmi les groupes d’applications et de nombreux autres sites Web comme Tamilrockers, télégramme, torrent et plus encore où le film complet est disponible et maintenant les créateurs ne peuvent rien y faire car il va se propager comme une traînée de poudre en ligne.

Janhvi Kapoor a énormément travaillé pour ce film et a même parlé d’avoir eu beaucoup d’ecchymoses pendant le tournage du film, dans l’une des interactions Janhvi a révélé qu’elle lui avait donné du sang et de la sueur pour ce film. Et maintenant, la nouvelle de la fuite du film en ligne n’est que déchirante pour l’actrice. Il y a beaucoup d’acteurs qui exhortent leurs fans à ne pas consommer et à encourager tout piratage et ils travaillent très dur sur le film. Janhvi a également reçu de nombreuses soirées après la sortie de la bande-annonce de Mili. Beaucoup ont loué ses talents d’actrice et l’ont félicitée pour l’amélioration de son premier film Dhadak.

Alors que nous exhortons sincèrement nos lecteurs de BollywoodLife à ne pas se livrer au péché intensif de ces sites de piratage et à n’attendre que de regarder les films via les plateformes et les cinémas OTT officiels, le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957. En plus d’être un crime, il frappe les affaires du cinéma et est contre-productif pour le bon fonctionnement de l’industrie cinématographique. Par conséquent, s’il vous plaît, abstenez-vous d’avoir commis ce crime.