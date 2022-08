Le film complet de Liger a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla et plus: Gros coup porté à Vijay Deverakonda, film d’action d’Ananya Panday

Le film de Liger est divulgué en ligne le jour de sa sortie sur Tamilrockers, Filmyzilla, Movierulz et plus encore : le travail d’amour de Vijay Deverakonda, avec également Ananya Panday, Mike Tyson, réalisé par Puri Jagannadh va subir un énorme choc. Liger, qui a fait beaucoup de bruit autour de lui, a fuité en ligne sur des sites torrent. Le film a eu un grand mot dans le cercle commercial et beaucoup le vantent d’être l’artiste masala qui attire le public dans les théâtres. Suite à l’anticipation du film, le commerce espérait que Lifer obtiendrait des chiffres incroyables en tant que collection au box-office le jour 1 et le week-end suivant. Cependant, le fait que Liger soit maintenant divulgué en ligne le jour de sa sortie, en fait, quelques heures seulement après les premiers spectacles dans les cinémas à travers le pays, est un coup dur.

Vijay Deverakonda, qui joue un boxeur dans le film et qui a un cœur de Lion et un courage de Tigre, a été très confiant dans son film. En fait, dans ses récentes interviews, lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la tendance Boycott Bollywood et la culture d’annulation qui est à son apogée en ce moment n’aient un impact sur son film, Vijay avait répondu : “Dekhte hain kaun rokta hai Liger ko”. . Eh bien, même si la tendance au boycott n’affecte peut-être pas le film, la fuite en ligne peut nuire à certaines de ses activités au box-office. Malheureusement, ce n’est pas le seul cas où un film a été divulgué en ligne le jour de sa sortie.

Récemment, des films comme Karthikeya 2, Shamshera, Prithviraj, Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan, des biggies du Sud comme RRR, Pushpa, KGF 2 ont également été divulgués en ligne. Cela ne fait que souligner le fait que nous avons besoin de lois plus strictes pour arrêter le piratage en ligne, car il affecte les affaires du cinéma. Nous exhortons également les lecteurs de BollywoodLife à ne pas regarder Liger ou tout autre film ou émission Web, contenu de série Web sur ces sites de piratage, mais uniquement dans les salles ou sur les plateformes OTT officielles. Le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957.

Pour en revenir à Liger, le réalisateur Puri Jagannadh est très optimiste quant à son film car il estime qu’il a tout ce qu’il faut pour toucher la corde sensible du public. Eh bien, les critiques de films Liger ont commencé à arriver et les fans ont des réactions extrêmes en les qualifiant de “flop” et de “désastre” en les qualifiant de “paisa vasool” et de “le meilleur de Vijay jusqu’à présent”. Seuls les jours à venir diront si Lifer se lèvera et brillera au box-office pour rencontrer le même sort que les grands films récents.