Le film complet de Dobaaraa en HD divulgué en ligne sur Tamilrockers, Movierulz et d’autres sites : Taapsee Pannu et Anurag Kashyam filment la dernière victime du piratage

Des nouvelles déchirantes mais inattendues sont arrivées pour l’équipe de Dobaaraa, avec Taapsee Pannu, et réalisé par Anurag Kashyap. Dobaaraa a été divulgué en ligne. De plus, la version Full HD a trouvé son chemin en ligne sur des sites de films piratés comme Tamilrockers, Movierulez, Filmyzilla, Télégramme et d’autres destinations similaires. Ce qui est encore plus troublant, c’est qu’il est devenu disponible sur ces sites piratés quelques heures après sa sortie, posant la question de savoir comment un tel réseau coordonné existe et quelles sont ses sources. C’est en effet une bien triste nouvelle pour Taapsee Pannu et Anurag Kashyap film, Dobaarad’autant plus à un moment où Bollywood est sous le choc.

Critique du film Dobaaraa

Tout en louant la performance de Taapsee Pannu ainsi que le montage et la partition de fond, BollywoodLife a attribué à Dobaaraa 3 étoiles sur 5 et a écrit dans sa critique : « Anurag Kashyap sait comment tirer le meilleur parti de ses acteurs, et bien sûr, il y a Taapsee Pannu, qui est connu pour ses bonnes performances. Taapsee et Saswata Chatterjee nous impressionnent par leurs actes. Pavail Gulati vole la vedette chaque fois qu’il apparaît à l’écran. Les deux plus grands facteurs qui impressionnent sont le montage et la musique de fond. De tels films nécessitent un montage net et la musique de fond aide à créer l’ambiance parfaite pour un thriller.”

À propos du film Dobaaraa

Dobaaraa est une adaptation officielle du Film espagnol, Mirages. L’intrigue de la vedette de Taapsee Pannu, réalisée par Anurag Kashyap, suit un récit non linéaire se déroulant sur différentes chronologies. Outre Taapseele film met également en vedette Saswata Chatterjee et Pavail Gulati, et est sorti dans les salles du monde entier aujourd’hui, le 19 août. Outre Tamilrockers, Movierulez, Filmyzilla et Telegram, Dobaaraa a également été divulgué sur 123movies et 123movierulz. Outre la version HD, le film est également disponible aux formats 300 Mo, 720p et 1080p.