Le film complet de Cobra a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla et plus encore; réalisateurs de Chiyaan Vikram, le film d’Irfan Pathan va-t-il maintenant précipiter la sortie d’OTT ?

Acteur de cinéma Chiyaan Vikramc’est Cobra réalisé par R Ajay Gnanamuthu sorti en salles à l’occasion de Ganesh Chaturthi 2022, le 31 août. Cependant, le film a été touché par le piratage en ligne et a été divulgué sur des sites torrent comme Tamilrockers, Filmyzilla, Movierulz, Telegram et plus quelques heures seulement après sa sortie. Cela touchera sûrement le box-office du film et les réalisateurs ont été très déçus par la fuite. Alors qu’ils prennent des mesures pour freiner la même chose, on suppose que l’équipe pourrait annoncer bientôt la date de sortie de Cobra OTT afin que les fans puissent prendre la décision de regarder le film en salles ou en ligne lors de sa sortie officielle sur la plate-forme OTT. Le film a reçu des critiques mitigées, mais ce sont les performances de Vikram et sa polyvalence de métamorphe qui ont impressionné tout le monde.

Le film met également en vedette la célèbre actrice KGF de Yash, Srinidhi Shetty, et le joueur de cricket indien populaire Irfan Pathan, qui a suscité l’enthousiasme du public pour la sortie du film. La musique d’AR Rahman est un autre point fort du film. Cependant, il reste à voir comment le film se comportera le week-end suivant au box-office, en particulier lorsqu’il a été divulgué en ligne. Selon les experts du commerce, le film s’est bien ouvert sur tous les marchés du Sud et a fait ses débuts au numéro 2 en Malaisie. La star de Vikram a atteint un brut mondial de Rs 13,8 crore et la rupture ultérieure est en tant que telle: Tamilnadu premier jour brut à Rs 11,7 Cr environ, Telugu States Rs 3,6 Cr brut environ.

Pour en revenir au film, Cobra marque les débuts d’acteur d’Irfan Pathan où il incarnera un officier turc d’Interpol à la poursuite d’un criminel international Cobra, un assassin. Outre Vikram et Irfan, le film met également en vedette KS Ravikumar, Roshan Mathew, Anandaraj, Robo Shankar, Mohammad Ali Baig et bien d’autres dans sa distribution d’ensemble. Le film était en préparation depuis trois ans. Les droits OTT du film appartiennent à Sony LIV mais la date de sortie n’a pas été annoncée. Cependant, la fuite en ligne peut désormais accélérer les choses. Pour l’instant, c’est attendre et regarder. En attendant, nous exhortons nos lecteurs de BollywoodLife à ne pas regarder de contenu piraté et à ne regarder que des films et des émissions Web, que ce soit dans des cinémas ou sur des plateformes OTT autorisées. Le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957 et touche également le secteur du cinéma.