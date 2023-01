Le film Chiranjeevi et Ravi Teja dépasse le million de dollars aux États-Unis

Mettant en vedette Chiranjeevi dans le personnage principal, l’artiste bourré d’action Telugu Waltair Veerayya est sorti dans les salles le 13 janvier. Il s’est affronté au box-office avec Nandamuri Balakrishna-vedette Veera Simha Reddy, qui a frappé les théâtres un jour à l’avance le 12 janvier. Les deux films ont été produits par Naveen Yerneni et Y. Ravi Shankar sous la bannière de Mythri Movie Makers.

Réalisé par KS Ravindra, populairement connu sous le nom de Bobby Kolli, le film a un ensemble talentueux composé de Shruti Haasan, Ravi Teja, Prakash Raj, Catherine Tresa, Bobby Simha, Sathyaraj, Rajendra Prasad et Nassar. Urvashi Rautela est également vu dans une chanson intitulée Boss Party dans le film.

Waltair Veerayya est également apprécié du public en Inde et à l’étranger, car le film a franchi la barre du million de dollars au box-office américain. Mythri Movie Makers a partagé l’affiche de célébration sur leurs pseudos de médias sociaux et a écrit : “La vague MEGA MASS BLOCKBUSTER de #WaltairVeerayya prend le contrôle du BOX Office américain avec une terrible tempête #WaltairVerayya frappe fort avec plus d’un million d’USD et continue fort.”





Parlant de sa collection nationale, la star de Chiranjeevi a fait une ouverture massive en Inde, gagnant 29,6 crores de roupies le premier jour de sa sortie en salles, et a collecté 19,8 crores de roupies de plus le deuxième jour, portant la collection nette totale de deux jours en Inde à Rs 49,40 crore, selon le site Web de suivi commercial Sacnilk.com.

Chiranjeevi sera ensuite vu dans Bhola Shankar, qui est un remake tamoul officiel de l’acteur tamoul 2015 Vedalam titré par Ajith Kumar, dont Thunivu et Thalapathy Vijay’s Varisu se livrent également une rude concurrence à Kollywood, alias l’industrie cinématographique tamoule en tant que deux sorties de Pongal le 11 janvier. Le dernier film de Chiranjeevi, GodFather , qui mettait également en vedette Salman Khan dans un rôle de camée, était également le remake du film à succès malayalam de Mohanlal Lucifer .

LIRE | Shruti Haasan dément les rapports selon lesquels elle a sauté l’événement Waltair Veerayya en raison de “problèmes mentaux”: “Bien essayé …”