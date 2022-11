Le film catastrophe de Noah Baumbach pour Our Moment: The Week in Reporter Reads

Avant que la guerre n’arrive à sa porte, Anton Filatov, un critique de cinéma ukrainien, a déclaré que la chose la plus dangereuse qu’il ait jamais portée était une fourchette. “Je n’avais jamais touché à une arme”, a-t-il déclaré. « J’étais contre la guerre. J’ai couru aussi loin que j’ai pu.

Mais comme tant d’autres Ukrainiens, les combats l’ont trouvé et sa vie est devenue un film de guerre réel. Il sert sur les lignes de front de la guerre de l’Ukraine contre les envahisseurs russes, dans certains des territoires les plus disputés et les plus sanglants, pris dans un théâtre qu’il n’aurait jamais imaginé pour lui-même.

Même avec les horreurs qu’il doit plisser les yeux pour voir et la routine quotidienne d’être un soldat, il n’a pas renoncé à son écriture. C’est le contraire : la guerre d’Ukraine est devenue son nouveau matériau, alors qu’il plonge dans la peur, le chagrin, la rage et l’anxiété qu’il ressent et essaie de trouver un sens aux plus petites choses autour de lui, comme les souris qui se précipitent sur lui pendant son sommeil.

Dans un récent message texte, il a écrit:

Une fois, lors d’une des attaques violentes, je me suis assis dans une pirogue et j’ai regardé la terre trembler. Des racines de pin coupées sortaient du mur de notre abri. La sève de l’arbre coulait d’eux. Il brillait comme du mercure et ressemblait à des larmes. Quelques mois plus tard, je ne me souviens plus combien d’explosions il y a eu ce soir-là ni quelles armes ont été tirées. Mais je me souviens clairement d’une image : comment la terre a pleuré de larmes lourdes et froides.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Anémone Hartocollis