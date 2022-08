Le film «BioShock» de Netflix se verrouille dans le réalisateur de «I Am Legend» et le scénariste de «Logan»

Netflix a finalement annoncé qui dirigera et écrira son adaptation en direct de la franchise de jeux vidéo bien-aimée BioShock, faisant allusion à la façon dont le film pourrait se dérouler.

Dans un tweet, Netflix dévoilé que le film BioShock sera réalisé par Francis Lawrence, qui a précédemment réalisé l’actioner zombie 2007 I Am Legend, le thriller occulte avec Keanu Reeves 2005 Constantine et quatre des cinq films Hunger Games – qui étaient tous des adaptations à gros budget de romans ou bandes dessinées. C’est encourageant, étant donné les attentes élevées pour une version en direct de BioShock, une série bien-aimée de jeux d’action obsédants se déroulant dans des villes utopiques ratées.

Le film sera basé sur un scénario de Michael Green, qui a un curriculum vitae encore plus long en adaptant du matériel geek, comme écrire et produire la série télévisée American Gods et scénariser les films Logan, Alien: Covenant et Blade Runner 2049, ainsi que Murder sur l’Orient Express et Mort sur le Nil. En d’autres termes, il est très expérimenté dans les adaptations de matériel établi, ainsi que dans les riffs sur les conventions de genre, compte tenu de son travail télévisé antérieur en écrivant pour des émissions comme Smallville, Heroes et Kings.

C’est la première nouvelle du film depuis Netflix a annoncé l’adaptation en février, nous ne savons donc toujours pas à quel point il adhérera aux jeux. Et nous attendons toujours quoi que ce soit sur le casting et la date de sortie.