Le film biographique de l’icône du sport britannique retardé en raison de la grève des écrivains hollywoodiens

L’action STRIKE a forcé le biopic de l’ancien champion de boxe Prince Naseem à être mis sur la glace juste avant le tournage.

Je peux révéler un débrayage de la Writers Guild of America et une action potentielle de la Screen Actors Guild signifie que le projet ne peut pas aller de l’avant.

Le biopic de l'ex-champion de boxe Prince Naseem a été mis sur la glace juste avant le tournage

Des écrivains manifestent devant Netflix sur Sunset Boulevard à Hollywood, Californie

Le film, intitulé Giant, devait avoir pour vedette Mena Massoud dans le rôle de l’ancien champion du monde poids plume Naseem Hamed et Paddy Considine dans le rôle de son entraîneur Brendan Ingle.

Un initié de la télévision a déclaré: «Il y a la grève du WAG et la grève imminente du SAG.

« Jusqu’à ce qu’ils sachent ce qui se passe avec ça, ils découvrent que beaucoup de financiers, y compris ceux de ce film, ne veulent pas continuer. Il est en pause indéfinie jusqu’à ce qu’on sache ce qui se passe.

« Ça devait commencer le mois dernier.

« Maintenant, le premier à s’attendre à ce qu’il redémarre est en septembre, juste pour pouvoir le revoir, puis il y a la préparation.

« L’espoir est qu’il redémarre cette année, mais toute l’industrie attend maintenant des nouvelles de la Screen Actors Guild. »

La grève, ou la menace de celle-ci, a provoqué des répercussions dans l’industrie et a eu des répercussions sur un certain nombre de projets cinématographiques et télévisuels.

Le biopic du prince Naseem aurait raconté son histoire de chiffons à la richesse en tant que fils d’immigrants yéménites né et élevé à Sheffield.

Naz a remporté 36 de ses 37 combats entre 1992 et 2002 et a détenu plusieurs ceintures poids plume.

Le combattant flashy est considéré comme l’un des plus grands boxeurs britanniques de tous les temps.

Une fois, il est entré sur le ring sur un tapis volant et a également reconstitué la vidéo de Michael Jackson Thriller.

C’est pourquoi raconter son histoire et la relation orageuse avec son défunt entraîneur était une perspective si alléchante.

L’inscription de l’acteur hollywoodien Mena, qui a joué dans le film Aladdin ainsi que dans Jack Ryan de Prime Video, a été considérée comme un coup d’État pour les créateurs.

Espérons que cela ne se révèle pas être un coup dur pour le drame.

LOUIS A MASQUE « GRANDES OREILLES » LOUIS Theroux a reçu un traitement de type Bo Selecta dans un pilote télévisé de Leigh Francis qui n’a jamais été diffusé. Le réalisateur de documentaires s’est vu confier un personnage aux « énormes oreilles à la Dumbo » par le comédien Keith Lemon. Cela a causé un moment gênant pour Louis lorsqu’il a parlé avec le chanteur Craig David cette semaine et lui a montré la tenue en latex que Leigh devait porter. Craig en était « troublé », car il racontait sa dépression suite à la sortie de Bo Selecta, dans laquelle il était parodié. Sur le podcast Louis Theroux, Craig a déclaré: « Il fut un temps où j’étais vraiment émotif et j’ai traversé une dépression à cause de cela. Leigh Francis ridiculisait et soulignait la faiblesse de la personne. Il se trouve que j’en ai subi le plus gros.

LE TEMPS DE JODIE POUR LE CHANGEMENT

JODIE Whittaker regarde des mondes loin de Doctor Who alors qu’elle échange le TARDIS contre une vie derrière les barreaux.

Bella Ramsey, Tamara Lawrance et Jodie Whittaker jouent dans le drame de la prison de la BBC Time

Elle est vue comme la détenue Orla dans ce premier coup d’œil à la deuxième série de drames de prison graveleux de la BBC Time.

C’est la suite des trois parties de l’écrivain Jimmy McGovern en 2021 avec Sean Bean.

Avec un nouveau casting et un nouveau scénario, la mini-série comprend également la star de The Last Of Us Bella Ramsey, Tamara Lawrance des Silent Twins et l’actrice de Downton Abbey Siobhan Finneran.

Les trois détenus jouent ensemble dans la prison de Carlingford.

Sophie Willan, lauréate du Bafta, rejoint le casting aux côtés de la star de Waterloo Road Alicia Forde et Julie Graham de Being Eileen.

Le temps reviendra sur BBC One et iPlayer plus tard cette année.