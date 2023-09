Le film « Biblical Highway » explore la « ceinture biblique originale » en Israël où Jésus et Abraham ont marché

JERUSALEM — Le berceau de l’histoire de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament en Israël est le point de départ d’un long métrage intitulé « Route 60 : L’autoroute biblique » qui devrait sortir lundi dans 1 500 cinémas américains à travers le pays.

Anciens États-Unis Le secrétaire d’État Mike Pompeo un chrétien évangélique, et David Friedman, le fils d’un rabbin qui a été ambassadeur des États-Unis en Israël, sont les guides du film le long d’une autoroute remplie d’événements bibliques et d’histoire spectaculaires.

Pompeo a déclaré à Fox News Digital : « David Friedman et moi avons marché là où les prophètes et Jésus ont voyagé. De Nazareth à Beer Sheva, Spectacles de la Route 60 où les événements de la Bible se sont produits. Que vous soyez croyant ou simplement intéressé par l’histoire, vous ne voudrez pas manquer cela. »

Pompeo et Friedman ont parcouru la route de 150 milles du nord au sud en Terre Sainte.

Friedman déclare au début du film que la Route 60 en Israël est « la route qu’Abraham, le père des nations, a parcourue en tant que premier croyant au monothéisme » et « c’est une route parcourue par Jésus, la figure centrale du christianisme ».

L’ambassadeur a déclaré : « La Route 60 suit l’ancien chemin de Nazareth à Beer Sheva. Elle relie de nombreux lieux saints et événements bibliques, dans ce qu’on pourrait appeler la ceinture biblique originale.

Dans une interview avec Fox News Digital, Friedman a déclaré que le film présentait « les perspectives d’un juif et d’un chrétien ».

La route 60 traverse la Judée et la Samarie, les anciens noms bibliques juifs de la région. « En fin de compte, en plus d’être un lieu de dispute, c’est aussi un lieu de grande sainteté pour les personnes de foi juive et chrétienne », a noté Friedman.

Le film est l’idée originale de Friedman, qui l’a qualifié de « film très édifiant et spirituellement revigorant » parce que la Route 60 « abrite un pourcentage très élevé de nos héros et de nos histoires bibliques ».

Les Arabes palestiniens considèrent la Cisjordanie (Judée et Samarie) comme la terre de leur futur État. Israël affirme que cette terre est un territoire contesté et affirme que les Juifs ont le droit de vivre en Judée et en Samarie, où s’est déroulée la majeure partie de l’histoire de la Bible.

En janvier, Fox News Digital a rapporté qu’Israël restait le seul pays du Moyen-Orient où le La population chrétienne continue de croître tandis que les chrétiens sont confrontés à de graves persécutions dans un certain nombre de pays à majorité musulmane du cœur islamique.

Pompeo et Friedman emmènent les spectateurs à la merveille archéologique de la Cité de David à Jérusalem, où Jésus a guéri un aveugle à la piscine de Siloé.

Friedman a déclaré que la Route 60 est « la route qui a été tracée pour les pèlerinages à Jérusalem ». Ils parcouraient la route avec des chameaux et des moutons, a noté Friedman.

Friedman a déclaré que les pères fondateurs ont écrit dans la Déclaration d’indépendance sur les droits humains à « la vie, la liberté et la recherche du bonheur » et que ces droits trouvent leur source dans l’Ancien Testament à Jérusalem. « La Cité de David est un site du patrimoine américain » parce que « le fondement spirituel de l’Amérique vient de Jérusalem… dans la Cité de David ».

Le film établit des parallèles supplémentaires entre l’histoire biblique et la politique américaine contemporaine.

La vieille ville de Jérusalem est un élément central du film. Les anciens diplomates s’intéressent à Église du Saint-Sépulcre qui est vénéré comme lieu de sépulture de Jésus-Christ.

Pompeo, qui connaît bien l’histoire chrétienne, montre aux téléspectateurs le jardin de Gethsémani à Jérusalem où Jésus s’est rendu après la Dernière Cène. « Il savait ce qui l’attendait », a déclaré Pompeo à propos des difficultés que Jésus était sur le point de rencontrer au pied du Mont des Oliviers, où il a été arrêté.

Friedman et Pompeo se rendent sur la tombe de Rachel. Friedman a déclaré que Rachel « est considérée comme la mère juive biblique ». Les gens visitent le tombeau de Rachel pour prier « quand ils sont dans le besoin, quand ils souffrent et surtout les femmes qui ont du mal à concevoir un enfant ». Le tombeau de Rachel se trouve près de Bethléem, où est né Jésus.

Friedman et Pompeo donnent un aperçu de certaines des réalisations diplomatiques les plus importantes de l’administration Trump au Moyen-Orient, notamment les accords d’Abraham et le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, la capitale d’Israël. Friedman a joué un rôle crucial dans la création de l’ambassade américaine à Jérusalem.

L’équipe de Friedman et Pompeo a permis la normalisation de relations diplomatiques (accords d’Abraham ) entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.