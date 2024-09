Le film Batman Villains Bane DeathStroke est en préparation

Avec un gros budget Joker film dans quelques semaines et un Manchot Série HBO fraîchement dévoilée, quelques autres méchants de DC sont ciblés sous les projecteurs.

Des sources racontent Le journaliste hollywoodien que Bane, l’antagoniste injecteur de super-stéroïdes qui a déjà été vu dans le film de Christopher Nolan de 2012 Le chevalier noir se lèveet Deathstroke, un autre ennemi juré populaire dans le giron de la société de bandes dessinées, sont lassos ensemble et pour un film. Les studios DC dirigés par James Gunn et Peter Safran développent un scénario de Matthew Orton, scribe sur le prochain film. Captain America : Le Meilleur des Mondes film.

Il n’y a pas de réalisateur sur le projet.

Bane est un ajout relativement récent à la galerie des voleurs de Batman, l’écrivain Chuck Dixon et l’artiste Graham Nolan l’ayant créé au début des années 1990. Le personnage est né et a grandi dans une prison sur une île fictive des Caraïbes, un lieu qui lui a permis non seulement de perfectionner ses compétences en matière de combat brutal, mais également d’absorber les enseignements de toutes sortes de criminels internationaux. Il a ensuite été soumis à un horrible test de stéroïdes, une expérience qui l’a rendu incroyablement fort mais également accro à ses sérums.

Le personnage a fait sa marque dans un scénario épique intitulé « Knightfall », dans lequel il a brutalement brisé le dos de Batman, une histoire qui l’a catapulté au rang supérieur des méchants chauves-souris. Le personnage est apparu dans de nombreux jeux vidéo et séries télévisées, et a notamment été incarné par un Tom Hardy étouffé dans le dernier volet de la trilogie Batman de Nolan, Le chevalier noir se lève.

DeathStroke a été introduit pour la première fois en 1980 comme étant l’un des méchants de premier plan des Teen Titans, mais le maître assassin super amélioré est devenu l’un des méchants les plus populaires de DC, affrontant Batman et la Justice League et mettant en vedette sa propre bande dessinée. titre à plusieurs reprises.

Le personnage, créé par l’écrivain Marv Wolfman et l’artiste George Perez, est apparu dans les jeux vidéo et les films d’animation ; Esai Morales a joué le personnage dans le récent live-action Titans série, tandis que Joe Manganiello est apparu comme le tueur borgne dans certains films DC de Zack Snyder. À un moment donné, il allait être le méchant de Le Batmanà l’époque où Ben Affleck dirigeait et jouait le rôle principal. À un autre moment, il était attaché à jouer dans un Coup mortel film de Le Raid réalisateur Gareth Evans.

DC et Warner Bros. ont connu un succès considérable en mettant en avant les méchants du côté des longs métrages. L’exemple le plus marquant est Jokeravec l’interprétation unique du cinéaste Todd Phillips sur le clown prince du crime, propulsant le film à un box-office d’un milliard de dollars et à une médaille d’or aux Oscars pour l’acteur Joaquin Phoenix et la compositrice Hildur Guðnadóttir. La suite, Joker : Folie à Deuxprésenté en première au Festival du Film de Venise et ouvre le 4 octobre.

Colin Farrell est en vedette Le Pingouinun spin-off du film 2022 de Matt Reeves Le Batman. La série de huit épisodes a reçu de bonnes critiques lors de ses débuts le 19 septembre sur HBO.

Et l’anti-héroïne Harley Quinn trouvée a été interprétée par Margot Robbie dans un trio de films, dont celui réalisé par Gunn en 2021. La brigade suicidece qui s’est avéré un combo gagnant à la fois pour le personnage et pour l’actrice.

Mais prendre des méchants et les rendre suffisamment convaincants pour diriger un long métrage que le public voudrait voir est un défi. La première étape est bien entendu la rédaction.

Le curriculum vitae d’Orton est rempli de travaux concrets et concrets impliquant des criminels et des tueurs. Il a reçu son premier crédit Opération Finalele drame réel qui racontait le plan visant à capturer l’officier SS nazi Adolf Eichmann, l’un des architectes de l’Holocauste. Chris Weitz a réalisé le long métrage mettant en vedette Oscar Isaac et Ben Kingsley.

Il a également créé Pic du Diableune mini-série policière sur les tueurs en série réalisée par la chaîne sud-africaine DSTV, et un thriller sur les prises d’otages Nettoyeuravec Clive Owen et Daisy Ridley, en boîte. Il a obtenu un crédit sur Marvel’s Chevalier de la Lune émission de télévision, et la société l’a ramené dans le giron pour reprendre les tournages de Captain America : Le Meilleur des Mondesqui traite du terrorisme. Le film sort le 14 février 2025.

