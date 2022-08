Le film “Batgirl” supprimé malgré un prix de 90 millions de dollars

Découverte de Warner Bros. ne sortira pas Batgirl en salles ou sur sa plateforme de streaming, HBO Max. Le film d’action en direct de DC met en vedette Leslie Grace dans le rôle principal en tant que super-héros / Barbara Gordon, et comprenait des apparitions de Michel Keaton comme Batman et JK Simmons comme commissaire James Gordon.

Selon des rapports de Le journaliste hollywoodien, les coûts de production ont dépassé le budget initial d’environ 80 millions de dollars en raison des mesures liées au COVID, portant le prix à près de 90 millions de dollars. Le film, réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, aurait terminé le tournage et devrait faire ses débuts sur HBO Max cette année. Batgirl est en préparation depuis 2017, avec le casting de Grace annoncé en 2021. Par THR, Warner Bros.’ La décision d’annuler le film est le résultat du fait que le studio souhaite investir beaucoup d’argent dans les superproductions DC par rapport aux sorties en streaming. Sous la nouvelle direction de David Zaslav en tant que PDG, la société se concentre sur la rationalisation et les réductions à tous les niveaux suite à la fusion de WarnerMedia et Discovery.

Cette décision amène certains fans de DC à s’interroger sur le statut d’une autre adaptation DCEU à venir : The Flash. Ezra Miller stars en tant que personnage principal, au cours des derniers mois, l’acteur a fait face à des allégations d’agression et d’enlèvement et a été arrêté deux fois. Le film a une sortie en salles prévue pour 2023, mais on ne sait pas si la controverse entourant Miller affectera la décision de WarnerMedia d’aller de l’avant.

Cependant, Batgirl n’était pas le seul HBO Max sur le billot, car le studio a également décidé de couper Scoob ! : Holiday Haunt, la suite de Scoob ! Bien que Batgirl soit hors course, les futures sorties cinématographiques de DC incluent Aquaman 2, Black Adam et Shazam ! Fureur des Dieux.