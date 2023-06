Le film Barbie nécessitait tellement de peinture rose qu’il a contribué à la pénurie mondiale

Le prochain film Barbie de Greta Gerwig a nécessité tellement de peinture rose pendant la construction qu’il a anéanti l’approvisionnement mondial de toute une entreprise.

S’adressant à Architectural DigestGerwig et la chef décoratrice du film Sarah Greenwood, ont parlé de la construction de Barbieland, presque entièrement rose fluo, des versions grandeur nature de la célèbre « Dreamhouse » de la poupée aux routes et lampadaires.

Dans l’interview, Greenwood, six fois nominé aux Oscars, a déclaré que le film avait provoqué une pénurie internationale de peinture rose. « Le monde a manqué de rose », a-t-elle déclaré au magazine.

Alors que certains médias ont répété l’affirmation sans réserve, Lauren Proud, vice-présidente du marketing mondial chez Rosco, la société de peinture utilisée par le film, a partagé un contexte supplémentaire avec le Los Angeles Times.

Proud a confirmé que le film « utilisait autant de peinture que nous en avions », mais a précisé que la production sur Barbie avait coïncidé avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale plus larges pendant Covid-19, ainsi qu’avec des conditions météorologiques extrêmes au Texas au début de 2021, qui avaient affecté les matériaux vitaux utilisés. pour créer la peinture.

« Il y avait cette pénurie et nous leur avons donné tout ce que nous pouvions – je ne sais pas s’ils peuvent en revendiquer le mérite », a-t-elle déclaré, mais a reconnu : « Ils nous ont nettoyés de la peinture. »

Dans l’interview d’Architectural Digest, Gerwig a déclaré que la teinte rose vif était importante pour « maintenir la ‘kid-ness' » de l’esthétique du film, et que le design de Barbieland a été inspiré par la maison Kaufmann à Palm Springs, les peintures de Wayne Thiebaud, Pee-wee’s Grande Aventure et Un Américain à Paris.

« Je voulais que les roses soient très brillants et que tout soit presque trop », a déclaré Gerwig, ajoutant qu’elle ne voulait pas « oublier ce qui m’a fait aimer Barbie quand j’étais petite fille ».

Les scénographes avaient obtenu juste assez de peinture pour que la production du film se poursuive, qui a été principalement tournée aux studios Warner Bros à Leavesden au Royaume-Uni.

Barbie, qui met en vedette Margot Robbie dans le rôle principal et Ryan Gosling dans le rôle du beau Ken de la poupée, met également en vedette Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa, Helen Mirren, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera et Ncuti Gatwa. Le film sort le 21 juillet dans le monde entier.