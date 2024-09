Le film Bane et DeathStroke en préparation aux studios DC de Matthew Orton

Avec la série HBO Le Joker et la suite à venir Joker : Folie à Deux Bénéficiant déjà de critiques élogieuses, DC Studios ne semble pas avoir fini de se concentrer sur les méchants de Batman, car des sources ont confirmé à Deadline que le studio est en début de développement sur un nouveau film impliquant les méchants classiques de Gotham, Bane et Deathstroke. Matthew Orton devrait écrire le scénario avec la production de James Gunn et Peter Safran, co-directeurs de DC Studio.

Aucun réalisateur n’est attaché pour le moment et le studio n’a fait aucun commentaire.

Les détails exacts de l’intrigue sont encore incertains et des sources ont également souligné que les deux personnages seraient dans le film, mais il n’est pas clair s’ils seraient les figures centrales du projet.

Les deux personnages sont appréciés des fans de bandes dessinées, Bane ayant particulièrement gagné en popularité au fil des années après que Christopher Nolan en ait fait le principal antagoniste de Le chevalier noir se lèveavec Tom Hardy dans le rôle principal. Bien qu’il ne soit pas aussi connu, Deathstroke a également pris un élan similaire auprès d’un public plus large lorsqu’il a été question de devenir une figure plus importante du monde. Ligue des justiciers films mettant en vedette Ben Affleck et Henry Cavill lorsque Joe Manganiello a fait une apparition en tant que personnage dans le générique de fin du Ligue des justiciers film.

Lorsque les plans ont changé pour le studio, cette version a été déposée, mais il est clair que DC considère toujours les deux personnages comme des personnages importants à l’avenir.

Quant à Orton, il n’est pas étranger au monde de la bande dessinée puisqu’il a travaillé sur le scénario de la prochaine photo de Marvel Studios. Captain America : Le Meilleur des Mondes. Les autres crédits incluent Pic du Diable et Nettoyeur.

Il est remplacé par WME, Grandview et Johnson Shapiro. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer la nouvelle du projet.