Le film Alia Bhatt-Vijay Varma vendu à Netflix pour ce montant ÉNORME

Darlings d’Alia Bhatt a reçu des réponses positives des internautes, le film est disponible sur Netflix. Le film a été coproduit par la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et met en vedette Vijay Varma et Shefali Shah aux côtés d’Alia Bhatt.

Selon le rapport E-Times, le film d’Alia Bhatt a été vendu à Netflix pour Rs 80 crores par les producteurs. Cependant, le Dhamaka de Kartik Aaryan a été vendu pour Rs 135 crore. Le film n’est pas sorti en salles.





La vedette d’Alia Bhatt, Darlings, a impressionné les critiques, et les pairs de l’actrice font l’éloge de sa première entreprise de production. Le film est sorti le 5 août en grande pompe et la star de Goodluck Jerry, Janhvi Kapoor, a partagé son point de vue sur le film. Kapoor a vu le film et elle en a été « émerveillée ».

Pendant ce temps, l’acteur Vijay Varma, qui joue un rôle négatif, a récemment expliqué comment les gens se moquaient de lui en affirmant qu’il n’était pas Shah Rukh Khan et comment les choses ont changé une fois qu’il a rejoint la société de production de SRK, Red Chillies Entertainment.

Lors d’une interaction avec Indian Express, l’acteur de Gully Boy a raconté : “L’opprimé qui est venu ici il y a dix ans, se sent vu en ce moment. J’ai pris plusieurs sauts, risques et chances au prix de presque briser toute ma famille. Je me suis enfui de chez moi. Donc, ils ressentent tous beaucoup de répit maintenant, ils craignaient comment je m’en sortirais, ce n’est pas facile d’aller à Mumbai et de devenir quelqu’un. On m’a dit ‘tu Shah Rukh Khan nahi hai’, mais maintenant Shah Rukh Khan m’a employé pour son film.”

Il a également déclaré: «Maintenant que j’ai un petit corpus de travail, je ne peux pas me permettre de répéter ce que j’ai fait auparavant. Donc, cela devient l’un des critères lors du choix du script. L’autre est de comprendre ce que je fais dans le film et le troisième, et le plus important, c’est ce que fait le film, ce qu’il dit et à quel point il le dit.