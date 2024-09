Le film 28 ans plus tard de Danny Boyle a été filmé avec l’iPhone 15

Les fans attendent avec impatience la suite attendue depuis longtemps 28 ans plus tard et ont spéculé sur ce à quoi ressemblera le nouveau film par rapport aux deux premiers films de la série. Il a maintenant été révélé que le réalisateur Danny Boyle et le directeur de la photographie Anthony Dod Mantle, qui ont remporté des Oscars dans leurs catégories respectives pour Slumdog Millionaire, ont tourné le film sur iPhone 15 Pro Max, bien qu’avec quelques accessoires.

28 ans plus tard de Danny Boyle photographié avec l’iPhone 15

28 ans plus tard, la suite très attendue de 28 jours plus tard (2002) et 28 semaines plus tard (2007), a été filmée avec l’iPhone 15 Pro Max, selon un rapport de CÂBLÉCela correspond à l’histoire de collaboration de Doyle et Mantle, qui ont utilisé un Canon XL-1 pour tourner 28 jours plus tard, qui est devenu l’un des premiers films à utiliser la caméra.

Le tournage de 28 ans plus tard aurait commencé en mai 2024 et s’est terminé fin juillet, mais selon WIRED, le fait que le film ait été tourné sur des smartphones a été gardé secret. De plus, le média a rapporté que le personnel a été invité à conclure des accords de confidentialité à ce sujet.

Cependant, une photo prise sur le plateau, vraisemblablement par des paparazzis, a été publiée. Après une inspection minutieuse de l’appareil photo, il a été déduit que Boyle et Mantle avaient placé un smartphone à l’intérieur d’une cage de protection. WIRED rapporte que plusieurs personnes associées au film ont confirmé que 28 ans plus tard avait été filmé avec un iPhone 15 Pro Max. Cependant, comme mentionné ci-dessus, les cinéastes n’ont pas seulement utilisé les téléphones, mais y ont ajouté plusieurs accessoires.

Les films réalisés avec des smartphones sont généralement des projets à petit budget. En comparaison, 28 ans plus tard dispose d’un budget de 75 millions de dollars. Le film sortira dans les salles américaines le 20 juin 2025 et le casting du film comprend Cillian Murphy dans le rôle de Jim, Jodie Comer, Ralph Fiennes et Aaron Taylor-Johnson.