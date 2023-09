Le film 2023 arrive sur Disney+ en octobre

En juillet, Disney a sorti son remake de Maison hantée, ce qui n’a pas vraiment allumé le monde d’un feu spectral lors de sa sortie. Cela était dû en partie à d’autres grands films sorti fin juillet à l’époque et volant tout le tonnerre qu’il aurait pu avoir. (Sans oublier que c’était l’un des premiers films pour frapper juste au début de la grève SAG-AFTRA.) Mais maintenant que sa diffusion en salles est terminée, il est temps pour le film de traverser le pays du streaming.

Lors de sa conférence de presse Destination23, Disney a révélé Maison hantée sortira sur Disney+ le 4 octobre. Si vous faisiez partie de ceux qui ne l’ont pas vu à sa sortie, Rosario Dawson et Chase W. Dillon jouent une mère et son fils qui viennent d’emménager dans leur manoir de la Nouvelle-Orléans qui s’avère être rempli d’une variété de fantômes. Ils embauchent plus tard un groupe d’exorcistes (joués par Lakeith Stanfield, Danny DeVito, Luke Wilson et Tiffany Haddish) pour se débarrasser des esprits, ce qui n’est pas aussi facile qu’aucun d’entre eux ne le souhaiterait. À sa sortie, il a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, mais le public a semblé plus gentil avec lui.

Au niveau du box-office, Maison hantée a été présenté comme une déception à 101,3 millions de dollars dans le monde. Octobre est une bien meilleure période pour le film que juillet, ce que beaucoup ont souligné lors de sa sortie en salles. La saison d’automne peut animer le box-office de nombreux films d’horreur, car le public adore avoir peur pendant cette période. Et dans le cas de Disney, tous les remakes live-action ne peuvent pas être un succès retentissant, donc Manoir hanté la baisse du streaming peut aider à le consolider en tant qu’aliment de base fiable pour les vacances, comme avec le Ville d’Halloween ou Twitches films. Avant sa sortie en salles, io9 s’est entretenu avec le réalisateur Justin Simien pour donner vie à l’attraction du parc à thème, que vous pouvez lire ici.

Maison hantée arrivera sur Disney+ et d’autres services de streaming comme Prime Video et Apple TV le 4 octobre. Au moment de la rédaction, aucune date physique n’a été révélée.

