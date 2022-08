Le fil Twitter viral allègue qu’un fan «décédé» de Lewis Hamilton est vivant et pourrait avoir escroqué l’équipe Mercedes F1

Un fil Twitter détaillant comment un fan de Formule 1 en phase terminale aurait pu frauder Mercedes qui l’a même invité à une visite d’usine est devenu viral quelques jours après qu’il a été révélé que l’homme qui prétendait être âgé de 21 ans est décédé.

Selon un compte Twitter portant le nom de Cytrus (@ cytrusf1), l’homme qui s’est fait passer pour un survivant d’un accident de voiture et a affirmé qu’il avait un cancer en phase terminale, a simulé tout le personnage et est en fait un travailleur de la santé.

Il a également allégué que le fan, qui, selon Cytrus, est en fait un homme de 28 ans, a envoyé à plusieurs reprises des messages à des personnes à partir de faux comptes pour obtenir du soutien.

j’ai posté mon @Centurionlewis fil il y a une semaine. Depuis lors, j’ai été la cible d’attaques constantes, de menaces de mort et bien plus encore. Rencontrons la personne derrière le @Centurionlewis profil – Liam. pic.twitter.com/GWkdgABHbN — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) 11 août 2022

Il a également tagué le compte Twitter officiel de Mercedes-AMG PETRONAS les exhortant à créer un fonds où les fans peuvent faire des dons aux personnes dans le besoin.

“J’exhorte @MercedesAMGF1 et @formula1 à créer un fonds où nous, fans de F1, pouvons faire un don aux personnes dans le besoin – de l’intimidation sur les réseaux sociaux aux maladies comme le cancer. Je vous exhorte également, les fans de F1 communs, à être patients avec n’importe qui, quelle que soit la base de fans », lit-on dans le message.

Mercedes n’a pas encore répondu à ces affirmations.

Pendant ce temps, le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton s’est engagé à toujours rester une voix positive une fois à la retraite.

“Je serai toujours branché sur ce sport, je regarderai toujours”, a déclaré Hamilton à son ancien coéquipier Heikki Kovalainen sur le service de streaming Via Play.

“Je veux toujours être quelqu’un qui est positif envers les pilotes qui sont ici, bons ou mauvais, parce que vous savez à quel point il est difficile de démarrer, et comment ça peut être nul et comment les journées peuvent être bonnes et comment les gens peuvent être négatifs. au propos de vous. Je ne veux jamais être l’un de ces pilotes qui font ça, parce que nous avons vécu cela », a-t-il ajouté.

News18 ne peut pas confirmer l’authenticité de ces allégations. L’histoire sera mise à jour une fois qu’il y aura un mot officiel de Mercedes ou de F1 sur les revendications.

