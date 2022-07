Le fil Twitter sur les journaux vus dans les films hindi est de l’or pur

Avec une tasse de thé sur la table du petit-déjeuner, sur le porche à l’extérieur de la maison ou dans un petit stand de thé dans la rue, le cinéma hindi mettait souvent en vedette quelqu’un absorbé par un journal tout en sirotant sa boisson. Il est soit présenté comme un passe-temps, soit utilisé pour décrire la révélation de nouvelles importantes aux personnages principaux.

Un fil Twitter a récemment montré une compilation d’images fixes d’anciens et de nouveaux films montrant comment les journaux étaient vus dans le cinéma hindi dans les années 1990. « Les journaux comme on les voit dans les films hindis. Certains sont défunts, d’autres encore forts. Et certains, sont fictifs. Un fil », a lu le tweet de l’utilisateur nommé Pragya Mohan.

Les journaux comme on le voit dans les films hindi. Certains sont défunts, d’autres encore forts. Et certains, sont fictifs. Un fil. Dainik Paigham dans Ye Dil Kisko Doon (1963) pic.twitter.com/tjEti0Cp44 — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 16 juillet 2022

La première image du fil est celle de Shashi Kapoor tenant le journal Dainik Paigham dans ses mains, du film de 1963 Ye Dil Kisko Doon. Il est suivi d’une photo du film Aa Gale Lag Jaa de 1973, où l’acteur vétéran Om Prakash est vu en train de lire le journal avec l’enfant artiste Kunal Kapoor appuyé à côté de sa chaise.

Le plus récent de ces exemples est celui de Dainik Jagran dans le film Zero de 2018. L’autre est tiré du film populaire de 1999 Hum Saath Saath Hain, dans lequel on peut voir le regretté acteur Sadashiv Amrapurkar tenant le journal hindi A to Z Politics tout en prenant sa tasse de thé.

The Tribune in Daag (1973), Navbharat Times in Aaj Ki Taaza Khabar (1973), Khiladi (1992), Baazigar (1993) et Hum Saath Saath Hain (1999), The Statesman and The Hindustan Times in Kanoon (1960), The Indian Express à Baton Baton Mein (1979) et Hum Hain Rahi Pyar Ke (1993), The Times of India à Kasak (1992) et The Economic Times à Kachche Dhaage (1999) sont quelques exemples de journaux vus dans des films hindi, qui sont toujours publié et va fort.

Le tweet comporte également des coupures de journaux à couverture internationale celle du New York Times à Pardes (1997). D’autre part, certains des journaux de ces films sont complètement fictifs comme The Crimes of India dans le film Mr. India de 1987.

Le tweet compte plus de 800 likes et est apprécié comme une lecture intéressante par les utilisateurs, dont certains ont également ajouté plus de coupures de journaux présentées dans le cinéma hindi dans la section des commentaires.

