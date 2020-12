Les nouvelles quotidiennes de la violence, de la mort et de la haine font les gros titres dans le monde entier et il est un fait que les catastrophes ont une plus grande valeur d’information que la paix. Il est donc surprenant de voir la bonté ou la pureté absolue sous les projecteurs et répandre la positivité.

Récemment, un fil Twitter a pu le faire avec un incident affectueux. Il se trouve que l’utilisateur de Twitter se promenait dans la ville de New York et qu’il a repéré un groupe de paparazzi. Il a vite remarqué que leurs caméras pointaient vers le ciel. Bien que son esprit se soit directement tourné vers les pires scénarios possibles, comme quelqu’un essayant de sauter ou peut-être une sortie d’incendie, il fut soulagé de constater que les lentilles n’étaient pas focalisées sur un bâtiment, mais sur un arbre à côté.

Plus précisément, tout le buzz était pour un petit oiseau jaune, un Tangara occidental, ce qui est rare à être repéré sur place. Tant de badauds et de caméramans se sont concentrés dans les rues en silence pour bien voir la créature aviaire.

L’utilisateur de Twitter Warren Leight a posté le fil réconfortant et le tweet est devenu viral immédiatement. Leight n’est pas seulement un autre utilisateur de Twitter et c’est peut-être pourquoi sa façon de parler a laissé un impact si profond sur tant de Twitterati. Il se trouve également être un dramaturge et producteur exécutif américain populaire.

Voici le fil:

Leight a commencé son histoire en huit parties à New York en précisant son lieu et la date de l’action. Le tweet disait:

Sujet: Une histoire de New York – Dimanche, je me promenais dans l’ouest de Chelsea et j’ai vu ce qui ressemblait à un troupeau de paparazzi devant une pierre brune. 1/8 pic.twitter.com/xhPiGFnU62 – Warren Leight (@warrenleightTV) 9 décembre 2020

J’ai été surpris, car il n’y a pas eu beaucoup d’observations de célébrités pendant la pandémie. En me rapprochant, j’ai vu que beaucoup de photographes et de lookie-loos levaient les yeux, montrant apparemment le toit du bâtiment. 2/8 pic.twitter.com/EpDfLhx7Ok – Warren Leight (@warrenleightTV) 9 décembre 2020

Oh non, ai-je pensé. C’est un sauteur. Ou un chat en détresse. Ou un feu. Cette année a été tellement infernale, j’ai tout de suite assumé d’autres mauvaises nouvelles … 3/8 pic.twitter.com/FX3qQopaj1 – Warren Leight (@warrenleightTV) 9 décembre 2020

En peu de temps, l’endroit a été inondé de personnes portant de grandes lentilles et même des jumelles. «De plus en plus de personnes sont arrivées, avec des lentilles plus longues, des téléphones portables, voire des jumelles».

Je suis arrivé sur la « scène du crime » et j’ai levé les yeux. Pas de célébrité. Pas de feu. Pas de chat. Les lookie-loos ne pointaient pas vers une fenêtre, ni un toit, mais plutôt un arbre, avec quelques feuilles dorées encore accrochées. 5/8 pic.twitter.com/wAHEdnKCxs – Warren Leight (@warrenleightTV) 9 décembre 2020

J’ai demandé à un photographe s’il savait ce qui se passait. D’une voix douce, il expliqua qu’un Tangara occidental, un oiseau rarement vu à New York, avait été repéré sur West 22nd Street. « Regardez attentivement la feuille jaune au-dessus de la branche épaisse. » 6/8 pic.twitter.com/ZFabz1H2ip – Warren Leight (@warrenleightTV) 9 décembre 2020

L’oiseau, m’a-t-il dit, n’avait pas été vu à New York depuis quatre ans et avait peut-être été emporté par les récents vents d’ouest (nous étions, après tout, à West Chelsea). J’ai ressenti un grand soulagement que tous ces gens se soient rassemblés – non pour assister à une autre perte en 2020 – mais plutôt pour voir un oiseau rare. 7/8 pic.twitter.com/RbwKOq0oi0 – Warren Leight (@warrenleightTV) 9 décembre 2020

Son tweet de conclusion résumait tous nos sentiments. « Quelle chance j’ai eue qu’une rue pleine de New-Yorkais me rappelle que si vous continuez à lever les yeux, vous pourriez voir quelque chose de rare et de merveilleux. »