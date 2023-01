Le fil Twitter révèle des prédictions sauvages faites en 1923 pour 2023

2023 vient de commencer et un fil très intéressant qui devient actuellement viral répertorie un certain nombre de prédictions pour l’année en cours qui ont été faites en 1923. L’utilisateur de Twitter Paul Fairie a lancé un fil où il a partagé des captures d’écran de journaux et de magazines qui énumèrent des prédictions très bizarres sur l’année à venir. “Une liste de prédictions faites en 1923 à propos de 2023”, lit la légende.

Les prédictions incluent : les journées de travail dureront quatre heures, les femmes se noirciront les dents et se raseront la tête, la radio remplacera l’essence, tout le monde sera beau. Regarde le fil :

Pendant ce temps, plus tôt, la mystique et herboriste bulgare Baba Vanga connue sous le nom de Nostradamus des Balkans a fait certaines prédictions sur l’année 2023. Selon elle, le plus grand événement astronomique – un changement de l’orbite terrestre – se produira en 2023. Cela pourrait causer plusieurs changements sur Terre qui pourraient avoir des effets dévastateurs, y compris une tempête solaire, qui entraînerait des niveaux de rayonnement élevés.

En dehors de cela, elle a également prédit l’arrivée d’extraterrestres sur la planète l’année prochaine et a déclaré qu’ils seraient hostiles, entraînant la mort de millions de personnes. Baba Vanga a même parlé d’expériences sur les armes biologiques menées par une superpuissance, ce qui entraînerait la destruction. Dans le sillage d’une crise mondiale due au conflit entre la Russie et l’Ukraine, la dernière prédiction ne peut être ignorée.

