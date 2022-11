Le fil Twitter révèle comment les organes reproducteurs féminins sont nommés d’après les hommes

Un fil Twitter qui devient actuellement viral montre une liste détaillée de médecins et de chercheurs masculins d’après lesquels les parties des organes reproducteurs féminins sont nommées. Téléchargé sur Twitter gérer Vagina Museum, le fil explique comment les organes reproducteurs féminins ont été nommés d’après certains hommes. Le fil a en outre affirmé qu’il n’y a “aucune partie de l’anatomie gynécologique nommée d’après les femmes”. Le fil commence par Gabriele Falloppio. Selon le tweet, c’est l’homonyme des trompes de Fallope. Ce sont les tubes entre les ovaires et l’utérus “Vous pouvez aussi les appeler les trompes ovariennes ou les trompes utérines”, lit-on dans le fil. Le tweet affirmait que Falloppio s’était retrouvé pris dans une dispute avec son collègue anatomiste Realdo Colombo à propos de qui avait découvert le clitoris (en fait, aucun d’eux ne l’avait fait), qui a fait rage pendant des années après la mort des deux hommes.

Il parle en outre de Caspar Bartholin The Younger, Ernst Grafenberg. Le fil révèle qu’Hermann Treschow Gartner est l’homonyme du canal de Gartner, un vestige embryonnaire de l’endroit où les testicules seraient allés s’ils s’étaient développés, situé dans le ligament large de l’utérus. Il y a parfois des kystes, c’est pourquoi c’est médicalement pertinent. Regarde le fil :

GABRIELE FALLOPPIO (vers 1522-1562) est l’homonyme des trompes de Fallope, les trompes entre les ovaires et l’utérus. Vous pouvez également les appeler les trompes ovariennes ou les trompes utérines. pic.twitter.com/9S3GwZJOuI– Musée du vagin (@vagina_museum) 19 novembre 2022

CASPAR BARTHOLIN LE JEUNE (1655-1738) est l’homonyme des glandes de Bartholin, les glandes situées de part et d’autre de l’ouverture vaginale qui lubrifient le vagin lors de l’excitation. Vous pouvez également les appeler les plus grandes glandes vestibulaires.— Vagina Museum (@vagina_museum) 19 novembre 2022

ERNST GRÄFENBERG (1881-1957) est l’homonyme du point G, le point sensible situé sur la paroi frontale du vagin. Le point G n’est pas une véritable caractéristique anatomique – certaines personnes le sentent et d’autres non. C’est là que l’urètre rencontre les piliers et les bulbes du clitoris. pic.twitter.com/w3YDpqR0D9– Musée du vagin (@vagina_museum) 19 novembre 2022

HERMANN TRESCHOW GARTNER (1785-1827) est l’homonyme du canal de Gartner, un vestige embryonnaire de l’endroit où les testicules seraient allés s’ils s’étaient développés, situé dans le ligament large de l’utérus. Il y a parfois des kystes, c’est pourquoi c’est médicalement pertinent.— Vagina Museum (@vagina_museum) 19 novembre 2022

REGNIER DE GRAAF (1641-1673) est l’homonyme des follicules de Graaf, les agrégations cellulaires susceptibles de libérer un ovule qui constituent une grande partie des ovaires. Ils sont également connus sous le nom de follicules ovariens. pic.twitter.com/QcVyzVpiZy– Musée du vagin (@vagina_museum) 19 novembre 2022

JOHANNES PETER MÜLLER (1801-1858) est l’homonyme des canaux de Müller, les canaux appariés dans un embryon qui se développent pour devenir les trompes ovariennes, l’utérus, le col de l’utérus et la partie supérieure du vagin. Vous pouvez également les appeler canaux paramésonéphriques.— Vagina Museum (@vagina_museum) 19 novembre 2022

ALEXANDER SKENE (1837-1900) est l’homonyme des glandes de Skene, une paire de glandes de chaque côté de l’ouverture urétrale qui sécrètent un liquide pendant l’excitation et l’orgasme (« éjaculation féminine »). Vous pouvez également les appeler glandes paraurétrales. pic.twitter.com/i6oIKZnaWW– Musée du vagin (@vagina_museum) 19 novembre 2022

Le fil, jusqu’à présent, a recueilli plus de 30 000 likes. «Le père de la gynécologie qui a guéri les fistules vaginales l’a fait en mutilant et en fournissant des médicaments ou une anesthésie zéro douleur aux femmes noires. Une fois qu’il a perfectionné sa technique, il n’a travaillé que sur des femmes blanches et n’a jamais fixé ses mutilations sur ses esclaves. C’est un sadique raciste”, a commenté un utilisateur de Twitter. “Eh bien, s’ils avaient fait quelque chose ou découvert et fait des recherches à leur sujet, je comprendrais… le monde n’est pas fait pour récompenser les gens qui ne font rien… Madame Curie est l’une des meilleures appréciée et première scientifique à remporter 2 prix Nobel. Et même nommé ses éléments », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

