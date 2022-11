Le fil Twitter partage des anecdotes amusantes sur les “Swades” de SRK

Dans la scène menant à la chanson “Yun Hi Chala Chal Rahi”, on voit @iamsrk en écoutant 2 classiques de Dev Anand – Khoya Khoya Chand et Akela Hun Main Is Duniya Me. pic.twitter.com/oJy2g0CZEX– L’Inde veut savoir – Le premier jeu-questionnaire de l’Inde (@IWTKQuiz) 27 novembre 2022