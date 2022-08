Le fil Twitter montre les salles de bains les plus cool du monde

Il existe plusieurs aspects qui permettent aux gens de porter un jugement sur la qualité d’un lieu particulier et les salles de bains bénéficient de la première place parmi ces aspects. Alors que la plupart des endroits n’investissent pas beaucoup pour les salles de bains, en termes d’esthétique, certains dépassent les limites et les rendent incroyables.

Un fil Twitter a réuni le deuxième type, du monde entier, sous un même toit. Lancé par l’auteur Sheel Mohnot, le fil contenait des images de certaines des salles de bains les plus uniques et les plus cool sur lesquelles les gens sont tombés au cours de leurs voyages. La première image montrait une salle de bain avec son mur recouvert d’art psychédélique. Partageant la photo, Sheel a écrit : « Quelle est la salle de bain la plus cool dans laquelle vous ayez jamais été ? Celui-ci à notre Airbnb la semaine dernière était très trippant.

Le regarder trop longtemps pourrait déclencher un léger effet hallucinant sur vous. Regarde:

Quelle est la salle de bain la plus cool que vous ayez jamais vue ? Celui-ci à notre Airbnb la semaine dernière était très trippant pic.twitter.com/WgbU0iuFJX — Sheel Mohnot (@pitdesi) 18 août 2022

Il a également partagé une photo des mêmes toilettes, mais sous un angle différent.

Un autre angle sur le premier pic.twitter.com/W0oPTULDUr — Sheel Mohnot (@pitdesi) 18 août 2022

Sheel, dans le même fil, partageait une autre salle de bain du même endroit. Cette fois, c’était un œuf argenté brillant au milieu d’arbres et d’arbustes verts avec un siège de toilette fixé à l’intérieur.

Après cela, il y avait des toilettes archaïques et calmes que Sheel a trouvées à Petra, en Jordanie.

celui-ci à Petra était cool pic.twitter.com/5viX64RkOy — Sheel Mohnot (@pitdesi) 18 août 2022

Viennent ensuite les toilettes royales de style minarets de la mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi.

Les salles de bains / salles d’ablution de la mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi sont également superbes pic.twitter.com/IVCnRxeb01 — Sheel Mohnot (@pitdesi) 18 août 2022

Un utilisateur partageait une « salle de bain en plein air » à Watamu, au Kenya. Partageant l’image, l’utilisateur, dans la légende, a écrit: “Chaque pièce est conçue pour que vous puissiez voir le ciel et l’océan ou la forêt naturelle, ou les deux.”

Cette salle de bain en plein air à Watamu me vient à l’esprit. Probablement mon choix n°1 si je devais choisir. Chaque chambre est conçue pour que vous puissiez toujours voir le ciel et l’océan ou la forêt naturelle ou les deux. De plus, le verre dans les murs réfracte la lumière pour créer une lueur éthérée. 🌊🌳🔮 pic.twitter.com/YMfIU5yxQe – Kageni Wilson 🧠 (@TheKageniMind) 18 août 2022

Vient ensuite une salle de bain en Toscane, en Italie, qui était chargée de travaux ondulés blancs sur les murs.

Il Giardino dei Tarocchi, Toscane, Italie pic.twitter.com/9gT8l9QjYK — 0aprl1.eth (@0aprl1) 19 août 2022

Cet utilisateur partageait un trône sur lequel était installé un siège de toilette.

Voyage de diligence au mont Fox pic.twitter.com/N8DHmFe1MV — jamie mcgurk 🍀 (@jpm25) 18 août 2022

Jetez un œil à ces urinoirs ultra-chic qu’un utilisateur a trouvés à Hong Kong.

C’était cool – Felix à HK (en haut de la péninsule) pic.twitter.com/qNkgHqscp1 – Stuart Blitz (@StuartBlitz) 18 août 2022

Un utilisateur a partagé une image d’une salle de bain qui avait un aquarium géant à l’intérieur.

L’aquarium de Scottsdale Az pic.twitter.com/5KrDwchqM8 — Brett (@nitschke_brett) 19 août 2022

Une autre salle de bain trippante a fait son chemin dans le fil, depuis Paris.

Vu à Paris pic.twitter.com/t6v2ChEems – Alex Hernandez (@alexjobgether) 19 août 2022

Ne sont-ils pas incroyables ? Qu’est-ce que tu penses?

