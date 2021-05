Le fil Twitter inquiétant de Lemonade révèle comment une assurance basée sur l’IA peut mal tourner

Lemonade, l’application d’assurance à croissance rapide et basée sur l’apprentissage automatique, a publié lundi un fil de discussion sur Twitter avec une fière déclaration selon laquelle son IA analyse les vidéos des clients pour déterminer si leurs réclamations sont frauduleuses. Depuis, l’entreprise essaie de s’expliquer et de s’expliquer sur son modèle commercial – et de repousser de graves accusations de partialité, de discrimination et de dérision générale.

La perspective d’être jugée par AI pour quelque chose d’aussi important qu’une réclamation d’assurance était alarmante pour beaucoup de ceux qui voyaient le fil, et cela devrait l’être. Nous avons vu comment l’IA peut discriminer certaines races, certains genres, certaines classes économiques et certains handicaps, entre autres catégories, ce qui conduit ces personnes à se voir refuser un logement, un emploi, une éducation ou la justice. Nous avons maintenant une compagnie d’assurance qui se targue de remplacer en grande partie les courtiers humains et les actuaires par des robots et l’IA, collectant des données sur les clients sans qu’ils se rendent compte qu’ils les donnaient et utilisant ces points de données pour évaluer leur risque.

Sur une série de sept tweets, Lemonade a affirmé qu’elle rassemblait plus de 1 600 «points de données» sur ses utilisateurs – «100 fois plus de données que les assureurs traditionnels», a déclaré la société. Le fil de discussion n’a pas précisé quels sont ces points de données ni comment et quand ils sont collectés, simplement qu’ils produisent des «profils nuancés» et des «informations remarquablement prédictives» qui aident Lemonade à déterminer, de manière apparemment détaillée, le «niveau de risque. »

Lemonade a ensuite fourni un exemple de la façon dont son IA «analyse soigneusement» les vidéos qu’elle demande aux clients faisant des déclarations d’envoyer «pour des signes de fraude», y compris des «indices non verbaux». Les assureurs traditionnels ne peuvent pas utiliser la vidéo de cette manière, a déclaré Lemonade, remerciant son IA pour l’avoir aidée à améliorer ses ratios de sinistres, c’est-à-dire en prenant plus de primes qu’elle n’avait à payer en sinistres. La limonade avait l’habitude de payer beaucoup plus qu’elle n’en coûtait, ce qui, selon l’entreprise, était «terrible». Maintenant, dit le fil, cela prend plus que ce qu’il rapporte.

«C’est incroyablement insensible de célébrer comment votre entreprise économise de l’argent en ne versant pas de réclamations (dans certains cas à des personnes qui vivent probablement le pire jour de leur vie)», Caitlin Seeley George, directrice de campagne du groupe de défense des droits numériques Fight for the Future , a déclaré à Recode. «Et c’est encore pire de célébrer l’apprentissage automatique biaisé qui rend cela possible.»

Lemonade, qui a été fondée en 2015, propose aux locataires, aux propriétaires, aux animaux de compagnie et aux assurances vie dans de nombreux États américains et quelques pays européens, dans le but de s’étendre à plus d’endroits et d’ajouter une offre d’assurance automobile. L’entreprise compte plus d’un million de clients, un jalon qu’elle a atteint en quelques années seulement. C’est beaucoup de points de données.

«Chez Lemonade, un million de clients se traduit par des milliards de points de données, qui alimentent notre IA à une vitesse toujours croissante», a déclaré l’an dernier le co-fondateur et chef de l’exploitation de Lemonade, Shai Wininger. «La quantité génère de la qualité.»

Le fil Twitter a fait le tour d’un public horrifié et grandissant, établissant les comparaisons nécessaires avec la série télévisée technologique dystopique. Miroir noir et inciter les gens à demander si leurs réclamations seraient refusées en raison de la couleur de leur peau, ou si le robot de réclamations de Lemonade, «AI Jim», a décidé qu’ils avaient l’air de mentir. Qu’entendait-on par limonade par «indices non verbaux», se demandent beaucoup de gens? Les menaces d’annulation des politiques (et les preuves de capture d’écran des personnes qui ont annulé) se sont multipliées.

Mercredi, la société est revenue sur ses revendications, supprimant le fil et le remplaçant par un nouveau fil Twitter et article de blog. Vous savez que vous vous êtes vraiment trompé lorsque le fil Twitter des excuses de votre entreprise inclut le mot «phrénologie».

Donc, nous avons supprimé ce fil terrible qui a causé plus de confusion qu’autre chose. TL; DR: Nous n’utilisons pas, et nous n’essayons pas de créer une IA qui utilise des caractéristiques physiques ou personnelles pour refuser les allégations (phrénologie / physionomie) (1/4) – Limonade (@Lemonade_Inc) 26 mai 2021

« Le fil Twitter était mal rédigé et, comme vous le constatez, il a alarmé les gens sur Twitter et a déclenché un débat diffusant des mensonges », a déclaré un porte-parole de Lemonade à Recode. « Nos utilisateurs ne sont pas traités différemment en fonction de leur apparence, de leur handicap ou de toute autre caractéristique personnelle, et l’IA n’a pas été et ne sera pas utilisée pour rejeter automatiquement les demandes. »

La société soutient également qu’elle ne profite pas du refus des réclamations et qu’elle prélève des frais fixes sur les primes des clients et utilise le reste pour payer les réclamations. Tout ce qui reste va à des œuvres caritatives (la société affirme avoir fait don de 1,13 million de dollars en 2020). Mais ce modèle suppose que le client paie plus en primes que ce qu’il demande en réclamations.

Et Lemonade n’est pas la seule compagnie d’assurance qui s’appuie sur l’IA pour alimenter une grande partie de son activité. Root propose une assurance automobile avec des primes basées en grande partie (mais pas entièrement) sur la sécurité de votre conduite, déterminée par une application qui surveille votre conduite pendant une période «d’essai routier». Mais les clients potentiels de Root savent qu’ils y adhèrent dès le départ.

Alors, que se passe-t-il vraiment ici? Selon Lemonade, les vidéos de réclamation que les clients doivent envoyer visent simplement à leur permettre d’expliquer leurs affirmations dans leurs propres mots, et les «signaux non verbaux» sont une technologie de reconnaissance faciale utilisée pour s’assurer qu’une personne ne fait pas de réclamations sous plusieurs identités. . Toute fraude potentielle, dit la société, est signalée à un humain pour qu’elle l’examine et prenne la décision d’accepter ou de refuser la réclamation. AI Jim ne nie pas les allégations.

Les défenseurs disent que ce n’est pas suffisant.

«La reconnaissance faciale est connue pour son biais (à la fois dans la façon dont elle est utilisée et aussi dans sa capacité à identifier correctement les visages noirs et bruns, les femmes, les enfants et les personnes non conformes au genre), donc l’utiliser pour ‘identifier’ les clients n’en est qu’une autre signe de la façon dont l’IA de Lemonade est biaisée », a déclaré George. «Que se passe-t-il si une personne noire tente de déposer une réclamation et que la reconnaissance faciale ne pense pas que c’est le client réel? Il existe de nombreux exemples d’entreprises qui disent que les humains vérifient tout ce qui est signalé par un algorithme, mais dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas. »

Le billet de blog n’a pas non plus abordé – ni répondu aux questions de Recode sur – comment l’IA de Lemonade et ses nombreux points de données sont utilisés dans d’autres parties du processus d’assurance, comme la détermination des primes ou si quelqu’un est trop risqué pour assurer.

Lemonade a donné un aperçu intéressant de ses ambitions en matière d’IA dans un article de blog de 2019 rédigé par le PDG et cofondateur Daniel Schreiber, qui expliquait comment les algorithmes (qui, dit-il, aucun humain ne peut «comprendre pleinement») peuvent éliminer les préjugés. Il a essayé de présenter ce cas en expliquant comment un algorithme qui facturait davantage les Juifs pour l’assurance incendie parce qu’ils allument des bougies chez eux dans le cadre de leurs pratiques religieuses ne serait pas réellement discriminatoire, car il ne les évaluerait pas en tant que groupe religieux, mais en tant qu’individus qui allument beaucoup de bougies et se trouvent être juifs:

Le fait qu’un tel penchant pour les bougies soit inégalement réparti dans la population, et plus fortement concentré parmi les Juifs, signifie que, sur moyenne, Les Juifs paieront plus. Cela ne veut pas dire que les gens sont facturés plus d’être juif. Le résultat est que le simple fait qu’un algorithme facture plus en moyenne les Juifs – ou les femmes, ou les Noirs – ne le rend pas injustement discriminatoire.

Joyeux Hanoukka!

C’est ce que Schreiber a décrit comme un «algorithme de phase 3», mais l’article n’a pas dit comment l’algorithme déterminerait cette propension à allumer des bougies en premier lieu – vous pouvez imaginer comment cela pourrait être problématique – ou si et quand Lemonade espère pour intégrer ce type de tarification. Mais, a-t-il dit, «c’est un avenir que nous devrions embrasser et pour lequel nous devrions nous préparer» et qui était «largement inévitable» – en supposant que la réglementation des prix des assurances change pour permettre aux entreprises de le faire.

«Ceux qui n’adhèrent pas à la souscription et à la tarification de précision de la phase 3 seront finalement sélectionnés de manière défavorable à la faillite», a écrit Schreiber.

Tout cela suppose que les clients veulent un avenir où ils sont analysés secrètement sur 1 600 points de données qu’ils n’ont pas réalisé que le robot de Lemonade, «AI Maya», collectait puis se voyait attribuer des primes individualisées en fonction de ces points de données – qui restent un mystère.

La réaction au premier fil Twitter de Lemonade suggère que les clients ne veulent pas de cet avenir.

«Le fil de discussion original de Lemonade était un aperçu très effrayant de la façon dont les entreprises utilisent l’IA pour augmenter leurs profits sans tenir compte de la vie privée des gens ou du biais inhérent à ces algorithmes», a déclaré George, de Fight for the Future. «Le contrecoup automatique qui a poussé Lemonade à supprimer le message montre clairement que les gens n’aiment pas l’idée que leurs réclamations d’assurance soient évaluées par l’intelligence artificielle.»

Mais cela suggère également que les clients n’avaient pas réalisé qu’une version de celui-ci se produisait au départ, et que leur expérience d’assurance «instantanée, transparente et agréable» reposait sur leurs propres données – bien plus qu’ils ne le pensaient ils fournissaient. Il est rare qu’une entreprise soit aussi flagrante sur la façon dont ces données peuvent être utilisées dans son propre intérêt et aux frais du client. Mais soyez assurés que Lemonade n’est pas la seule entreprise à le faire.