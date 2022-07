Le fil Twitter fournit une analyse de la session de formation d’Erik Ten Hag

Manchester United ressemble à une équipe totalement différente sous son nouveau manager Erik ten Hag. Les Red Devils ont fait un début parfait pour leur campagne de pré-saison avec deux victoires écrasantes. Lors de leur match d’ouverture de la tournée de pré-saison, United a battu ses rivaux Liverpool 4-0 à Bangkok. L’équipe s’est ensuite rendue en Australie et est revenue de l’arrière pour battre Melbourne Victory 4-1 lors de son deuxième match amical vendredi.

Après une horrible saison 2021-22 sous Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick, les premiers signes sous Ten Hag semblent positifs. L’ancien entraîneur de l’Ajax a imprimé son autorité au club et a exigé des normes élevées de la part de ses joueurs.

Avant le match contre Liverpool, les géants de la Premier League ont organisé une séance d’entraînement ouverte où les fans locaux et le monde entier ont eu un aperçu de la séance d’entraînement de United sous le régime de Ten Hag.

Les méthodes de formation du nouveau manager ont suscité l’intérêt d’un utilisateur de Twitter, qui a publié un fil intrigant sur les réseaux sociaux déconstruisant la session de formation.

Un utilisateur de Twitter, qui se décrit comme un analyste de l’opposition PFSA de niveau 1 dans sa biographie, a publié le fil offrant “un aperçu du nouveau personnel, de sa structure de formation et de sa didactique”.

Avant la première d’Erik Ten Hag #MUFC match, leur dernière séance d’entraînement a été télévisée et enregistrée pour que tous les fans puissent la voir. Dans ce fil ci-dessous, je donnerai un aperçu du nouveau personnel, de sa structure de formation et de sa didactique. pic.twitter.com/wSmrkB3w5h —Guillaume (@guillaume_0823) 12 juillet 2022

Le fil met en évidence la planification méticuleuse de Ten Hag et son attention aux moindres détails lors de ses séances d’entraînement. Il explique tout, des exercices aux punitions et des horaires aux performances des joueurs, cela aussi de manière efficace et rationnelle.

En plus de son travail tactique à l’entraînement, le coach néerlandais a également tenté de renforcer l’équipe en faisant venir de nouveaux joueurs au club. Ten Hag a joué un rôle crucial dans la signature de Tyrell Malacia de Feyenoord plus tôt ce mois-ci.

Il a également joué un rôle déterminant dans la signature la plus récente par United du défenseur Lisandro Martinez qu’il a entraîné dans son ancien club Ajax. Manchester United a également signé Christian Eriksen en tant qu’agent libre de Brentford.

Les fidèles de Manchester United chercheront le salut à l’ère Ten Hag alors qu’ils lanceront leur campagne de Premier League contre Brighton à Old Trafford le 7 août.

