Le fil Twitter d’un avocat sur ce que les femmes endurent dans les mariages indiens entame un dialogue en ligne

Cela arrive tous les jours et sous diverses formes, certaines âmes courageuses s’y opposent, mais beaucoup choisissent de fermer les yeux. Bien trop souvent, les femmes sont victimes de discrimination, ce qui fait que leurs voix et leurs contributions sont ignorées et sous-évaluées. De la vie professionnelle à la vie personnelle, les défis sont bien trop nombreux. Quand il s’agit de mariage, il y a la violence domestique, la dot, le viol conjugal et plusieurs autres problèmes qui nous regardent dans les yeux. Au milieu de cela, le fil viral d’un utilisateur de Twitter sur les filles indiennes modernes à la recherche de mariés, qui vivent séparés de leur famille, a fait parler la plate-forme de médias sociaux.

Dans une série de tweets, Meghna Mehta, qui est avocate de profession, affirme que toutes les histoires d’horreur à la Ekta Kapoor présentées dans des feuilletons quotidiens épicés deviennent malheureusement réalité pour de nombreuses femmes. «Il y a une raison pour laquelle les savons quotidiens résonnent autant auprès des ménagères, même aujourd’hui. Les enfants urbains de la génération Z peuvent rire, mais nous devons vraiment retirer les lunettes teintées de rose lorsqu’il s’agit de la vie de nos mères », a écrit Mehta.

Des railleries sur l’apparence physique, qu’il s’agisse de la couleur de la peau, du poids ou des demandes de dot, il existe un éventail de traitements abusifs que de nombreuses femmes subissent quotidiennement.

Les gens qui se moquent des filles indiennes “ modernes ” à la recherche de mariés qui vivent séparés de leurs parents / n’ont pas de frères et sœurs devraient prendre un peu de temps cette saison des festivals pour demander à leurs mères comment c’était quand elles se sont mariées, surtout si elles vivaient avec dans -lois (1/6) – Megha Mehta (@meghamehta8488) 26 octobre 2022

Selon Mehta, le problème ne s’arrête pas là, s’il arrive qu’une femme devienne veuve, la possibilité qu’elle soit bannie par sa belle-famille est susceptible d’être élevée. Non seulement la femme est renvoyée dans son foyer maternel, mais elle se voit refuser l’exercice de tout droit conjugal lorsqu’il s’agit d’hériter de richesses ou de biens.

«Avant que quelqu’un dise que les femmes sont aussi mauvaises et déposent de faux dossiers, etc., c’est peut-être vrai, mais statistiquement, le mariage continue d’être une entreprise déficitaire pour les femmes. C’est peut-être pour cela que les hommes trouvent cela si ‘difficile’ sur le marché du mariage ces jours-ci – nous apprenons du passé », a-t-elle expliqué.

Les opinions de l’avocat ont déclenché un débat houleux sur Internet sur la misogynie et les institutions matrimoniales indiennes devenant une exploitation pour les hommes et les femmes.

C’est tellement vrai, mais les hommes dans la culture indienne ont la responsabilité de prendre soin de leurs parents quand ils sont vieux.

Alors, quand le sujet de la maison séparée arrive, c’est difficile pour eux aussi. – Pavan (@MythreshPavan) 27 octobre 2022

Cela fait beaucoup de vérités amères d’un coup. Bien que je sois d’accord, je pense aussi qu’il y a beaucoup de piqûres d’épingle qui pourraient facilement être lissées si chaque personne se mettait à la place des autres. Je pense sérieusement que les parents des garçons ont besoin de conseils avant le mariage pour éviter que de petits problèmes n’éclatent plus tard. – Renuka Viswanathan (@Renukathecitron) 27 octobre 2022

Les familles se déchirent parce que les gens ne tolèrent plus en silence tout ce que les familles vous lancent parce qu’elles sont des familles. Les gens exigent mieux et sont en position de pouvoir faire de même. — Leela (@lelu_leela) 27 octobre 2022

Quelles sont vos réflexions à ce sujet?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici