Le fil Twitter d’hommes indiens imaginés à travers les stéréotypes et l’IA devient viral

Il n’y a rien que la technologie ne puisse faire ! Qu’il s’agisse de permettre aux ordinateurs de jouer aux échecs ou de faire en sorte que des robots servent dans un restaurant, cela nous a tout donné. Les internautes proposent des moyens innovants d’utiliser la technologie et l’intelligence artificielle qui passionnent la génération actuelle comme jamais auparavant. L’intelligence artificielle (IA) fait référence au concept de simulation de l’intelligence humaine dans des machines pour imiter l’activité cognitive humaine en laissant un être non vivant inculquer les traits d’un être vivant. Une telle expérimentation a été réalisée par un utilisateur de Twitter qui a essayé de créer des hommes indiens sur la base de leurs stéréotypes. Il a utilisé l’IA pour obtenir des résultats qui ont fait applaudir les internautes à sa créativité.

Le fil Twitter a montré des hommes appartenant à différents États indiens et à quoi ils ressembleraient sur la base des traits communs qu’ils partagent. La liste comprenait des hommes de Delhi, du Pendjab, du Bihar, du Gujarat, de Goa, du Tamil Nadu, du Bengale occidental, du Maharashtra et du Rajasthan. Les internautes ont loué la fantastique reproduction de divers hommes de la région qui sont identifiés avec des expressions faciales et un comportement stéréotypés. Alors que l’on pouvait s’attendre à un homme pendjabi portant un turban sur la tête, il était intéressant de découvrir à quoi ressemblerait un authentique gujarati, bengali, bihari ou rajasthani dans l’imagination d’un homme Desi.

L’utilisateur de Twitter, Madhav Kohli, a également publié quelques autres créations à la demande des gens. Il a ajouté la réplique d’hommes de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana, du Cachemire, du Mizoram, du Jharkhand, du Kerala, de l’Himachal Pradesh et de l’Orissa. Il a même souligné comment deux personnalités différentes des hommes cachemiris se retrouvent sur le territoire de l’union.

Les utilisateurs ravis des créations basées sur la technologie ont fait l’éloge du créateur et lui ont même demandé de proposer également quelque chose qui concerne les femmes indiennes. “C’est trop cool. Pourriez-vous aussi faire des femmes indiennes ? “, a demandé un utilisateur ravissant tandis qu’un autre a déclaré:” C’est si précisément basé sur des stéréotypes, je veux dire regardez le Pendjab et le Gujarat. “Ils sont tous assez incroyables, pour être honnête”, a déclaré le troisième utilisateur du site de micro-blogging.

