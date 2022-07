Le fil Twitter décode la plus ancienne galaxie repérée par le télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb, la machine la plus puissante que les humains aient jamais construite pour jeter un coup d’œil dans l’univers, a publié il y a une semaine ses premières images en champ profond à couper le souffle. Et naturellement, il a pris le monde d’assaut. Maintenant, le télescope a repéré une galaxie qui pourrait être la plus ancienne que les humains aient jamais vue. Baptisée GLASS-z13, cette galaxie remonterait à 300 millions d’années après le big bang. Un fil Twitter a fait une tentative élaborée de décodage de l’image et a expliqué comment et pourquoi l’image ressemble à ce qu’elle est.

C’est la plus ancienne galaxie que nous ayons jamais vue. Il est si loin que l’univers en expansion a tellement étiré sa lumière qu’il est invisible à nos yeux. Malheureusement, comme il ne s’agit que d’une masse de pixels, les scientifiques ne peuvent pas en dire grand-chose HAHA JUST KIDDING… pic.twitter.com/kCm4qQAt4Z — Hank Green (@hankgreen) 20 juillet 2022

L’image fournie par le télescope James Webb montre une tache rouge pixélisée. Selon le fil partagé par Hank Green, un vlogger américain, la couleur rouge apparaît en raison de l’étirement de la lumière émanant de la galaxie à cause de l’expansion de l’univers. Hanks explique que la lumière blanche est composée “d’un tas de couleurs toutes empilées les unes sur les autres”.

Alors, pourquoi est-ce utile ? Parce que même si la lumière peut sembler être d’une seule couleur (comme cette galaxie semble n’être que dans l’infrarouge moyen), cette couleur est en fait composée d’un tas de couleurs différentes, toutes empilées les unes sur les autres. pic.twitter.com/w3Guwue0Qv — Hank Green (@hankgreen) 20 juillet 2022

Il a déclaré : « Différents atomes et molécules brillent et bloquent la lumière dans des couleurs spécifiques. Donc, si vous pouvez séparer toutes ces couleurs, vous pouvez dire de quoi sont faites les choses dans l’espace. Il a également mentionné comment le télescope James Webb, avant de publier les images fascinantes de l’espace lointain, a collecté des données relatives à ce qu’on appelle les spectres.

Et différents atomes et molécules brillent et bloquent la lumière dans des couleurs spécifiques. Donc, si vous pouvez séparer toutes ces couleurs, vous pouvez dire de quoi sont faites les choses dans l’espace. 70% des recherches initiales approuvées de JWST ne sont pas des images, ce sont ces empreintes digitales chimiques appelées spectres. pic.twitter.com/XqTPp2cqE6 — Hank Green (@hankgreen) 20 juillet 2022

Une molécule peut absorber ou faire briller la lumière de la même manière dans tout l’univers, mais la différence réside dans l’étirement de cette lumière en raison de l’expansion de l’univers. C’est un fait que l’univers s’étend à un rythme constant. Maintenant, puisque la lumière fait aussi partie du tissu de l’univers, l’expansion entraîne l’étirement de la lumière.

Pensez-y comme quelque chose d’écrit sur un ballon. Au fur et à mesure que le ballon explose, l’écriture sur le ballon devient également plus grande. La lumière se comporte de la même manière mais pas en augmentant en taille mais en longueur d’onde. Parmi toutes les couleurs, le rouge a la longueur d’onde maximale. Ainsi, la galaxie la plus éloignée, selon le spectre, apparaît en rouge et avec la distance réduite entre l’observateur et la galaxie, la couleur change dans le spectre VIBGYOR.

C’est aussi ainsi que vous voyez à quelle distance se trouvent les galaxies. Il s’avère qu’une molécule absorbe et fait briller les mêmes types de lumière, que ce soit sur Terre ou à un milliard d’années-lumière, mais les spectres ne sont pas les mêmes à travers la galaxie parce que LA LUMIÈRE A ÉTÉ ÉTENDU ! pic.twitter.com/nWc6klBkJ8 — Hank Green (@hankgreen) 20 juillet 2022

L’image publiée par le télescope James Webb apparaît en rouge car la lumière qui en émane a été étirée bien au-delà des lumières provenant de galaxies plus proches.

Il est étiré par l’expansion de l’univers qui est constante, donc voir ces lignes s’étirer dans l’infrarouge est la façon dont nous calculons la distance (et donc l’âge) des choses dans l’espace. Et cette galaxie s’est formée à peine 300 millions d’années après le big bang. pic.twitter.com/8O0ILxgm9k — Hank Green (@hankgreen) 20 juillet 2022

Commentant la galaxie GLASS-z13 repérée par le télescope spatial, Rohan Naidu du Harvard Center for Astrophysics, a déclaré : « Nous regardons potentiellement la lumière des étoiles la plus éloignée que quiconque ait jamais vue. Le télescope spatial James Webb a fourni une qualité de données inimaginable. Les scientifiques et le monde entier attendent ce qui les attend alors que le télescope creuse de plus en plus profondément dans le cosmos.

