Le fil Twitter déballe comment Rani Mukerji tombe amoureux du “mauvais gars” dans les films

Les personnages de Rani Mukerji dans les films de Bollywood ne sont décidément pas les personnes dont Twitter veut prendre des conseils de rencontres. Pourquoi demandes-tu? Un utilisateur de Twitter a mis en place un fil soulignant comment certains des personnages les plus emblématiques de Rani semblaient faire des choix de rencontres discutables. Le problème semble être que la plupart de ces gars – que ce soit Rahul de Shah Rukh Khan dans Kuch Kuch Hota Hai ou Karan de Saif Ali Khan dans Hum Tum – semblaient présenter tous les signes du syndrome “homme-enfant” inventé par Internet.

L’utilisateur de Twitter Anubha a également répertorié des films comme Chalte Chalte, Ta Ra Rum Pum, Aiyya, Chori Chori Chupke Chupke, Kabhi Alvida Na Kehna et Kabhi Khushi Kabhie Gham. C’est un personnage «homme-enfant» de trop et on commence à se demander: que se passait-il avec les vies amoureuses des personnages de Rani? Comment était-il possible que tant de drapeaux rouges passent si inaperçus non seulement des personnages mais aussi du public aussi bien?

D’autres utilisateurs de Twitter se sont également joints à nous.

Vrai. Le film Raja ki faisait grincer des dents au maximum. Complot -Raja viole Mala et le tribunal lui ordonne de l’épouser. Sa famille continue de torturer Mala et tente de la tuer, mais elle parvient à convaincre Raja et sa famille grâce à ses bonnes actions.— Dr Sachin Ganorkar (@sachinganorkar) 23 novembre 2022

À ce rythme, Bunty semble être le choix le plus judicieux du lot. Il est intéressant de noter comment les héros romantiques d’antan se révèlent sous un nouveau jour alors que le public continue d’évoluer et que les histoires d’amour que nous pensions si révolutionnaires commencent à apparaître telles qu’elles étaient vraiment : un peu foirées.

