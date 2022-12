Le fil Twitter de cette fille sur la perte d’amis dans la vingtaine a permis à Desis de vérifier la réalité

On dit généralement que vos 20 ans sont les années les plus importantes de votre vie car elles vous façonnent en tant que personne. Avec cela, vous rencontrez beaucoup de nouvelles personnes et perdez également des personnes qui ont toujours été proches de vous. Élaborant sur la même chose, l’utilisatrice de Twitter Gurpriya a lancé un fil de discussion où elle a parlé des réalités de la perte d’amis et de la solitude que cela entraîne. “C’est un sentiment auquel je pense que la plupart des gens dans la vingtaine s’identifieront aujourd’hui plus que toute autre génération avant eux. Peut-être parce que nous sommes plus migrateurs que les gens avant nous. Au fil des ans, j’ai perdu beaucoup d’amis proches – parfois la vie est arrivée, parfois le Canada (lol)”, a-t-elle écrit.

Considérant cela comme un “tueur silencieux”, elle a écrit qu’on parle assez du chagrin d’amour et de la façon d’y faire face. comprendre comment exprimer ce que vous ressentez.

« On dit que l’argent n’achète pas l’amour, mais il peut encore, dans une certaine mesure, acheter l’intimité. Un abonnement payant sur Bumble peut toujours vous assurer une soirée en amoureux. Cependant, il n’y a aucun recours pour trouver un bon ami instantanément”, a-t-elle écrit.

Regarde le fil :

La solitude de ne pas avoir d’amis… un fil— Gurpriya (@GurpriyaSidhu) 7 décembre 2022

Tout est transitoire. Au lieu de faire pousser des arbres et de nous asseoir à côté d’eux, nous vivons maintenant notre vie dans des wagons de chemin de fer. Les gens n’arrêtent pas de traîner, nous continuons à nous déplacer d’une station à l’autre, et parfois, si nous avons de la chance, nous nous rencontrons à nouveau…— Gurpriya (@GurpriyaSidhu) 7 décembre 2022

On dit que l’argent ne peut pas acheter l’amour, mais il peut encore, dans une certaine mesure, acheter l’intimité. Un abonnement payant sur Bumble peut toujours vous assurer une soirée en amoureux. Cependant, il n’y a aucun recours pour trouver un bon ami instantanément.— Gurpriya (@GurpriyaSidhu) 7 décembre 2022

Il est maintenant devenu viral et les internautes du monde entier sont confrontés à la réalité. « Rien n’est pire que de perdre des amis, pour quelque raison que ce soit, et de ne pas pouvoir s’en faire de nouveaux ! Au fil du temps, vous l’acceptez et passez à autre chose jusqu’à ce qu’un moment vienne où vous réalisez que vous êtes trop paresseux/introverti/vieux pour vous faire de nouveaux amis. Ce n’est pas un endroit agréable où être”, a commenté un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : « J’ai vécu dans la plupart des villes. Surtout avant d’aller à l’université. Les amitiés n’ont pas duré. Maintenant, j’ai des gens incroyables. Mais le plus triste est. Nous ne pouvons pas être ensemble à cause de la carrière et de beaucoup d’autres facteurs. C’est juste triste. Mais nous devons bouger et vivre. La vie continue bien.”

En le comparant à une rupture, une personne a commenté : « Perdre des amis est pire que les ruptures. Avec les ruptures, vous pouvez pleurer, désespérer et pleurer. Perdre de bons amis n’est pas aussi dramatique. Les appels quotidiens deviennent hebdomadaires puis mensuels et lentement, vous réalisez qu’ils ne seront pas une grande partie de votre vie comme vous le pensiez.”

«Je peux m’identifier à cela. J’ai perdu tellement d’amis ces derniers temps surtout en ces deux années de pandémie. Pour être honnête, ça fait vraiment mal mais le côté positif est que je suis plus proche de ma mère que jamais parce que j’ai trouvé une amie en elle. Maintenant, elle est ma compagne de cinéma et de voyage”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici