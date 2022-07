Le fil Twitter a une théorie du « Mahabharata »

“Stranger Things” mais faites-en Mahabharata : cela semble peu probable ? Cet utilisateur de Twitter en a la “preuve”. Saviez-vous que Dustin de Stranger Things, joué par Gaten Matarazzo, était Duryodhan dans le Mahabharata ? Ou que Jim Hopper du hit de Netflix était Hathi Ram Chaudhary dans Patallok ? Que diriez-vous de Vecna ​​ou Henry ou 001 ayant été à Dil Mill Gaye, et aussi Indian Idol ? Nous non plus. La raison? Parce que ça ne s’est pas fait. L’utilisateur de Twitter Shikhar Sagar, cependant, a déclenché ce fil, auquel de nombreux autres se sont joints, pour montrer Stranger Things avec une touche Desi. Nous avons certainement vu des choses plus étranges se produire sur Twitter.

Le saviez-vous : Dustin de Stranger Things a également été dans le Mahabharata en tant que Duryodhan pic.twitter.com/OTS6MJq7ZW — Shikhar Sagar (@crazy__shikhu) 17 juillet 2022

Et vous savez: Jim Hopper des choses étrangères a également été à Patallok en tant que Hathi Ram Chaudhary pic.twitter.com/LkZoP5zWDv — AJ⚪ (@ajcasm_) 17 juillet 2022

Ye à Rishabh Pant hai – Premier message de Delhi (@delhifirstpost) 18 juillet 2022

Naira et Nancy Wheeler pic.twitter.com/bU97Kg7U8R – Naman (@namanjayn) 18 juillet 2022

Ha!! Et il a également joué dans ‘kirik party’ un film de kannada pic.twitter.com/pKZ8NAAcD4 — Eye (@tejasflyingmac) 18 juillet 2022

Billy dans minnal murali pic.twitter.com/SkYqzI5q4D — സൈബർ K (@CyberK1337) 18 juillet 2022

Steve – Varsha (@Varrsha2) 18 juillet 2022

Nous ne savons pas si nous devons ignorer cela. Au cas où vous vous poseriez la question, certains acteurs de Stranger Things ont réellement été sur d’autres émissions réputées, y compris Game of Thrones.

La saison 4 de Stranger Things a vu les débuts de Tom Wlaschiha en tant que gardien de prison russe Dmitri Antonov alias Enzo. Les fans savent qu’Enzo a joué un rôle énorme en aidant Hopper et Joyce à sortir de Russie. Pour ceux qui ne le savent pas, Wlaschiha figurait auparavant sous le nom de Jaqen H’ghar dans Game of Thrones.

Il était l’homme sans visage de Braavos, l’un des assassins les plus redoutés qui a la capacité de changer l’apparence de n’importe qui à volonté. C’est lui qui a aidé Arya Stark à devenir l’un des meilleurs assassins de Westeros.

En dehors de lui, le casting de Joseph Quinn en tant que légende du rock and roll Eddie Munson dans la nouvelle saison a également choqué le public. Il a été vu incarnant le leader du Hellfire Clun du lycée Hawkins et un fervent guitariste électrique de son groupe Corroded Coffin. À la grande surprise, même s’il faisait partie de Game of Thrones, son temps d’écran limité était très facile à oublier. Joseph Quinn n’est apparu que dans un seul épisode de la série télévisée fantastique en tant que Koner. C’était un simple soldat assermenté à la Maison Stark.

Vecna ​​ou Jamie Campbell Bower étaient également dans un certain nombre de choses, notamment en tant que Caius dans le film New Moon de la franchise Twilight.

