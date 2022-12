Le fil dentaire de luxe en vaut-il la peine ?

« Vous pouvez voir la plaque qui se détache de vos dents, et c’est donc très gratifiant. Cela vous motive à vouloir en faire plus », déclare Cu. “C’est dégoûtant, mais ça fait du bien.”

Si rien d’autre, une visite au Site Web de Cocofloss est des vacances tropicales pour les yeux. Une palette de bleus caribéens et de roses pêche accueille les acheteurs sur le marché du fil dentaire parfumé au daiquiri à la banane et au gâteau aux confettis. La société Cu lancée avec sa sœur, l’artiste Cat Cu, vise à transporter ces vibrations relaxantes vers l’expérience de la soie dentaire.

Cu a trouvé les fils dentaires existants plats, glissants et peu efficaces pour éliminer le biofilm collant. Elle n’a pas non plus trouvé de produits inspirants. Alors, elle a fait le sien.

L’évasion orale annoncée a un coût élevé: une bobine de 33 mètres coûte 10 $. Cocofloss a de nombreux concurrents dans le domaine de la beauté propre, tels que Le fil dentaire intelligent de DrTung, constitué de fibres expansibles enduites de cire végétale et d’abeille. Une paire de bobines de 30 verges coûte 9,84 $. Soie Zéro Déchet, 33 mètres de bambou infusé au charbon de bois d’EcoRoots, c’est 9,99 $.

Pendant ce temps, Walmart vend un paquet de 55 verges de Reach Mint Waxed Floss pour 97 cents. CVS propose un rouleau de 40 mètres (environ 44 mètres) de soie dentaire Oral-B Glide Pro-Health Comfort Plus pour 5,59 $. D’autres options incluent les choix de soie dentaire, qui, selon Manski, fonctionnent à la rigueur, et les hydropulseurs, qui peuvent coûter plus de 100 $.

Chaque marque revendique son avantage supposé sur les autres, mais Manski a vu peu de preuves scientifiques que certains types de fil dentaire peuvent conduire à une bouche plus propre.

Une étude publiée en février dernier dans le journal Matériaux soutient ce point de vue : “Malgré le fait que le fil dentaire se présente aujourd’hui dans une variété de matériaux, y compris la soie, le nylon et le PTFE [polytetrafluoroethylene] avec ou sans cire, on sait peu de choses sur ses propriétés physiques, sa résistance à la traction et ses caractéristiques structurelles et morphologiques », concluent les auteurs.