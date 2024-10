Le fil de discussion Viral X affirme que les logos tentent de contrôler votre esprit

S’il y a eu une tendance notable dans la conception de logos au cours des deux dernières années, c’est bien la nostalgie. Nous avons vu d’innombrables marques s’inspirer de leurs propres livres d’histoire en ce qui concerne leurs « nouveaux » logos, avec d’anciens designs réapparaissant partout dans la boutique alors que les marques célèbrent leur héritage. Et un utilisateur de X semble penser que tout cela est plutôt sinistre.

« Une entreprise moyenne change de logo tous les 7 ans. Pourquoi ? Pour contrôler votre esprit », s’exclame la conceptrice de polices Saskia Ketz, qui poursuit en affirmant qu’il y a une « sombre vérité derrière chaque changement de logo que vous avez vu ». Le fil de discussion a été vu plus de 2 millions de fois sur X – mais y a-t-il vraiment quelque chose de sinistre dans la tendance actuelle du « marketing de faussestalgie » ?

De Burberry à Pepsi, nous avons vu une tonne de marques ressusciter leurs anciens logos ces derniers mois. Et comme Ketz le souligne à juste titre, tout cela pourrait être considéré comme faisant partie du mouvement de nostalgie qui a vu la génération Z aspirer à la technologie de l’an 2000 et se remémorer généralement des époques « plus simples » comme les années 90 qu’ils n’ont même pas vécues. (d’où le « faux » dans faussestalgie).

« La génération Z, née entre 1997 et 2012, est obsédée par l’esthétique des années 90. Pourquoi ? Eh bien, ils n’en ont jamais fait l’expérience directe, mais ils ont soif d’évasion vers une époque « meilleure ». Et la nostalgie n’est pas une question de mémoire. C’est une question d’émotion. » Setz revendique X. Et elle pense que cet aspect psychologique s’étend à ces nouveaux « vieux » logos. « Il ne s’agit pas de l’apparence du logo. Il s’agit de ce que le logo vous rappelle et de ce qu’il vous fait ressentir. »

Burberry a récemment ressuscité son « Equestrian Knight Design » de 1901. (Crédit image : Burberry)

Alors, où est la « sombre vérité » ici ? Il semble que Ketz ait réalisé que le design a la capacité d’appuyer sur des boutons émotionnels – ce qui n’est pas vraiment une idée nouvelle. Le concept selon lequel une marque a des stratégies en place et des données démographiques à l’esprit lors du changement de marque n’est pas non plus un concept (comme l’a prouvé un jour cet incroyable document de conception de Pepsi, trop la pensée peut entrer dans ces choses).

La génération Z est apparemment axée sur l’esthétique de l’an 2000 (Crédit image : Nordia)

Bien sûr, il faut s’attendre à un petit clickbait sur X depuis que le modèle « X Premium » a commencé à distribuer des revenus publicitaires aux utilisateurs vérifiés. Introduction exclamative mise à part, les observations de Ketz sur le marketing nostalgique ne sont pas incorrectes. De la conception de sites Web des années 90 à la renaissance de l’iPod, ce qui est ancien redevient très nouveau en 2024.